Как сохранить переписку в Viber после смены номера

Viber — один из самых популярных мессенджеров, поэтому не удивительно, что при смене мобильного номера, нам хочется сохранить важные переписки. Эксперты рассказали, с помощью каких действий это можно сделать.

Как сохранить переписку в Viber (фото из открытых источников)

Бывают случаи, когда человеку нужно сменить SIM-карту, но на прежнем номере остаются мессенджеры, в которых хранятся важные данные, фотографии, видео или просто переписка с дорогими людьми. А при смене номера есть вероятность, что все это пропадет. Однако, эксперты рассказали, как владельцам смартфонов с операционной системой Android и для смартфонов на iOS, можно сохранить переписку в Viber.

Что нужно сделать? Вставьте новую SIM-карту и зайдите в мессенджер, нажмите кнопку "Дополнительно" и перейдите в главное меню. Там зайдите в "Настройки" и нажмите "Учетная запись". В разделе найдите кнопку "Изменить номер телефона" и нажмите. У вас появится окошко с 2 вариантами: "Новый номер телефона" и "Новый номер телефона и новое устройство". Выбирайте первый вариант и нажимайте "Продолжить". После этого вводите номер телефона и подтверждаете действие. Операция успешно завершено и ваша переписка сохранилась на новом номере.

Похожий алгоритм нужно сделать и владельцам смартфонов iOS. Заходите в Viber, нажимаете "дополнительно", далее в меню ищете "Настройки" и жмете "Аккаунт". После этого, введите свой новый номер и подтвердите смену.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что благодаря партнерству с американской компанией Snap Inc в популярном мессенджере Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности. Также в приложение добавят возможность для создания настраиваемых аватаров Bitmoji.

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