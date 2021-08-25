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iPhone можно будет управлять без рук: что придумали в Apple

В одной из будущей версии «эппловской» техники будет функция управления гаджетом с помощью дыхания

сегодня, 18:59
Автор:

Вечканова Елена

Управление с помощью отпечатка пальцев или сканирования сетчатки глаза уже совсем скоро станет неактуальным для привычных нам смартфонов. Как информирует издание "РБК-Украина", ссылаясь на иностранный ресурс PhoneArena, уже в относительно скором будущем компания Apple презентует технику, с которой мы сможем справиться благодаря дыханию.

iPhone можно будет управлять без рук: что придумали в Apple

Вскоре iPhone можно будет управлять с помощью дыхания. Фото из открытых источников

Особо о новой задумке представители разработчика не распространяются. Сообщается лишь то, что подобное ноу-хау планируют сделать доступным как для новых iPhone, так и для часов Apple Watch.

В компании считают, что управление дыханием позволит людям не слишком отвлекаться, если заняты обе руки, а телефон или часы нужны срочно.

Вероятную дату презентации весьма оригинальной функции по управлению гаджетами не сообщают. Более того — в компании говорят, что в ближайших выпусках привычных многим iPhone управления телефона дыханием точно не будет. Все дело в трудоемкости воплощения такой идеи в жизнь.

Интересно, что сама идея запатентована уже более года — с конца марта 2020 года. Сколько времени понадобится для разработки действительно работающей версии устройства, не указано. Впрочем, технари все равно обнадеживают, обещая, что в будущем разблокировать любимый смартфон с помощью дыхания станет проще простого.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое системное обновление блокирует нормальную работу iPhone и какие проблемы могут ощутить пользователи "яблочных" телефонов из-за этого. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, какая функция айфона может считаться опасной для телефона и почему ее следует отключать.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/upravlyat-dyhaniem-apple-pridumala-polzovatsya-1629891519.html
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