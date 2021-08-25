iPhone можно будет управлять без рук: что придумали в Apple

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Вечканова Елена
Управление с
помощью отпечатка пальцев или сканирования сетчатки глаза уже совсем скоро
станет неактуальным для привычных нам смартфонов. Как информирует издание "РБК-Украина",
ссылаясь на иностранный ресурс PhoneArena, уже в относительно скором будущем
компания Apple презентует технику, с которой мы сможем справиться благодаря
дыханию.
Вскоре iPhone можно будет управлять с помощью дыхания. Фото из открытых источников
Особо о новой
задумке представители разработчика не распространяются. Сообщается лишь то, что
подобное ноу-хау планируют сделать доступным как для новых iPhone, так и для
часов Apple Watch.
В компании
считают, что управление дыханием позволит людям не слишком отвлекаться, если
заняты обе руки, а телефон или часы нужны срочно.
Вероятную дату
презентации весьма оригинальной функции по управлению гаджетами не сообщают.
Более того — в компании говорят, что в ближайших выпусках привычных многим iPhone
управления телефона дыханием точно не будет. Все дело в трудоемкости воплощения
такой идеи в жизнь.
Интересно, что
сама идея запатентована уже более года — с конца марта 2020 года. Сколько времени
понадобится для разработки действительно работающей версии устройства, не
указано. Впрочем, технари все равно обнадеживают, обещая, что в будущем
разблокировать любимый смартфон с помощью дыхания станет проще простого.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какое системное обновление блокирует нормальную работу
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