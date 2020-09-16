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iPhone 12 лишат долгожданной функции

Инсайдер убежден, что новые iPhone получат аккумуляторы меньшей емкости, чем у предшественников

сегодня, 09:06
Автор:

Елена Волкова

Вчера состоялась долгожданная презентация Apple, на которой компания представила новые смарт-часы и планшеты. И хоть официальной информации о смартфонах пока нет, инсайдеры продолжают активно делиться информацией о дизайне и функциях новых iPhone 12. Важными деталями о новинке Apple поделился известный аналитик Минг-Чи Куо.

iPhone 12 лишат долгожданной функции

Инсайдер убежден, что новые iPhone получат аккумуляторы меньшей емкости, чем у предшественников. А компенсировать это Apple намерена использованием 5-нанометровых процессоров с улучшенной энергоэффективностью. Однако в моделях этого года ожидается поддержка 5G, что влечет за собой куда более сильное энергопотребление. Именно поэтому, продолжает Минг-Чи Куо, компания все же решила отказаться от поддержки 120-герцовой частоты обновления дисплеев в новых iPhone, так как это "значительно ухудшило бы пользовательский опыт". По его словам, Apple сосредоточилась на реализации этой функции в моделях 2021 года. По словам аналитика, каждая из четырех моделей новых iPhone выйдет в двух версиях. Одна станет поддерживать 5G только в диапазоне ниже 6 ГГц, в то время как в другой будет дополнительно реализована работа в миллиметровом диапазоне (mmWave).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, как будет выглядеть долгожданный  iPhone 12 Pro, презентация которого должна состояться в октябре. Известный сетевой аналитик Филипп Корой, который известен правдивыми инсайдами из компании Apple, выложил пост с изображением нового айфона.


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