Google представила мощный смартфон с поддержкой 5G

Google сегодня официально представила 5G-версию своего телефона Pixel 4a на своем ежегодном технологическом мероприятии. Об этом сообщает издание Tech Crunch.

Учитывая все предыдущие утечки, реальных сюрпризов не осталось, и Google уже объявил цену в 499 долларов. Однако теперь известна дата запуска. Смартфон будет запущен в Японии 15 октября, а затем появится в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Ирландии, Тайване, Великобритании и США в неустановленную дату в ноябре. Новый телефон вместе с новым Pixel 5 теперь доступен для предварительного заказа в Google Store.

Смартфон представляет собой нечто среднее между версией Pixel 4a без поддержки 5G и недавно анонсированным Pixel 5. Он оснащен большим OLED-дисплеем от края до края, чем Pixel 5 с диагональю 6,2 дюйма, но использует тот же процессор Snapdragon 765G среднего уровня, что и Pixel 5, в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Есть две камеры, в том числе одна со сверхширокоугольным объективом и разъемом для наушников. Телефон будет белого и черного цветов.

Учитывая, что чипы 5G и более крупный экран потребляют больше энергии, чем у обычного 4a, неудивительно, что Google увеличил аккумулятор с 3140 мАч до 3885 мАч. Google обещает 48 часов автономной работы с экстремальным режимом энергосбережения. Pixel 4a 5G не обладает водонепроницаемостью, которую предлагает Pixel 5 за 699 ​​долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Meet получит функцию шумоподавления.

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