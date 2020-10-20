Если iPhone 12 не по карману: лучшие смартфоны с поддержкой 5G

Новая линейка iPhone 12 от Apple имеет несколько преимуществ, перед другими смартфонами: подключение 5G, две камеры (три на Pro-версиях), мощный процессор, более тонкий и легкий дизайн, чем у iPhone 11. Об этом пишет CNN.



Несмотря на все эти преимущества, далеко не каждый может позволить себе купить этот смартфон, цена на который стартует от 700 долларов (от 699 долл. за iPhone 12 mini). Тем более, на фоне экономического спада из-за пандемии коронавируса.

Если вы все же решили обновить смартфон на устройство с поддержкой сетей 5G, для вас уже доступны минимум пять устройств, дешевле 700 долларов.

Google Pixel 4 a 5 G

Для большинства людей 5G не будет основной причиной для обновления мобильного. Тем более, сеть нового поколения доступна только в некоторых городах. Но для людей, живущих в больших городах, где 5G доступен, и которые хотят попробовать новую, более быструю сеть, Google Pixel 4a 5G может быть хорошим вариантом. Цена на устройство начинается с 499 долл.

Google удивил, когда вышел из гонки сверхдорогих смартфонов, выпустив новую линейку смартфонов. Pixel 4a 5G – это обновленная и подключенная к 5G версия более дешевого смартфона Google, выпущенного ранее в этом году, Pixel 4a, цены на который стартуют от 349 долл.

Экономия действительно означает некоторые жертвы – новые устройства Google Pixel имеют дисплеи с более низким разрешением и менее мощные процессоры, чем другие топовые смартфоны, а также, Pixel 4a 5G не заявлен как водонепроницаемый.

В то же время он оснащен 6,2-дюймовым экраном, улучшенной камерой от Pixel 4a, 128 ГБ памяти, чистой версией операционной системы Android и, конечно же, оснащен 5G-модулем при более низкой цене, чем большинство других устройств с 5G. Появиться на рынке он должен в ноябре.

Motorola One 5 G

Помимо доступа к 5G, это устройство имеет несколько других привлекательных функций, включая 6,7-дюймовый экран full HD, четыре задние камеры и 128 ГБ встроенной памяти. Он также имеет большой аккумулятор емкостью 5000 мАч (в два раза больше iPhone 12, а 5G, как ожидается, будет активнее разряжать батарею).

Среди минусов – пластиковый, а не стеклянный корпус и только 4 ГБ оперативной памяти.

Цены на Motorola One 5G начинаются с 445 долл. – самый дешевый смартфон с поддержкой 5G, заявленный на сегодня.

Samsung Galaxy A 51 5 G

В последние годы Samsung делает все для того, чтобы оснастить свои более дешевые смартфоны дорогими технологиями. Так, Galaxy A51 5G будет иметь 6,5-дюймовый дисплей full HD, четыре камеры на задней панели, встроенный считыватель отпечатков пальцев и батарею довольно большой емкости. Он не имеет самого быстрого процессора в мире, но вы получаете много преимуществ за 499 долларов, при этом это множество функций, которых не хватает более дорогим телефонам.

iPhone SE

Компания Apple ранее в этом году выпустила бюджетный смартфон – iPhone SE.

Цены на устройство начинаются с 399 долл., но он имеет многие преимущества более дорогого iPhone 11. Он оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, кнопкой home и Touch ID-функциями. IPhone SE имеет только один объектив задней камеры по сравнению с двумя или тремя, которые вы найдете на других последних устройствах Apple.

Если вы готовы потратить немного больше, вы также можете получить более раннюю версию флагманских смартфонов Apple. Когда компания анонсировала линейку iPhone 12, Apple снизила цены на iPhone X и iPhone 11, цены на которые теперь начинаются с 499 долл. и 599 долл. соответственно.

Moto G Power

Если же вам просто нужен надежный смартфон, который без проблем позволит делать звонки, проверять почту и не будет отказываться работать в самый неподходящий момент, стоит присмотреться к Moto G Power. Устройство может похвастаться батареей емкостью 5000 мАч, которая должна обеспечить около 16 часов работы на одном заряде (хотя большая батарея и 6,4-дюймовый экран делают его довольно большим телефоном). Дисплей устройства и три объектива задней камеры вряд ли составят конкуренцию более дорогим смартфонам, но они будут хорошо работать для бюджетного предложения.

Цены Moto G Power изначально стартовали от 249 долл., сейчас же на веб-сайте Motorola его можно купить от 199 долл.

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