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Главная Новости IT телефоны Десятки тысяч смартфонов продаются со встроенным вредоносным ПО
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Десятки тысяч смартфонов продаются со встроенным вредоносным ПО

Вредоносный код обнаружили на тысячах телефонов, которые были проданы в Эфиопии, Камеруне, Египте и Южной Африке

сегодня, 10:30
Автор:

Павел Зинченко

Вредоносное ПО, которое подписывало пользователей на услуги подписки без их разрешения, было обнаружено на тысячах мобильных телефонов, проданных в Африке. Об этом сообщает BBC.

Фирма по борьбе с мошенничеством Upstream обнаружила вредоносный код на 53000 телефонах Tecno, проданных в Эфиопии, Камеруне, Египте, Гане и Южной Африке. Производитель Transsion сообщил изданию Buzzfeed, что код был установлен в цепочке поставок без его ведома.

Десятки тысяч смартфонов продаются со встроенным вредоносным ПО

"Тот факт, что вредоносное ПО поступает предварительно установленным на мобильные телефоны, которые миллионами покупают обычно малообеспеченные семьи, говорит вам все, что нужно знать о том, с чем в настоящее время сталкивается отрасль", - сказал Джеффри Кливз, глава отдела Secure-D platform.

ПО Triada, обнаруженное фирмой на смартфонах Android, устанавливает вредоносный код, известный как xHelper. Он находит службы подписки и отправляет мошеннические запросы от имени пользователей, делая это незаметно и без их ведома. В общей сложности Upstream обнаружил то, что он назвал "подозрительной активностью", на более чем 200 000 смартфонах Tecno. В ответ Tecno Mobile заявила, что это было "старой  проблемой мобильной безопасности во всем мире", которую устранили в марте 2018 года.

По данным исследовательской компании IDC, Transsion Holdings является одним из ведущих производителей телефонов в Китае, а в Африке - самым продаваемым производителем мобильных телефонов.

Как сообщало издание "Комментарии", в США смартфоны научились определять степень опьянения.


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