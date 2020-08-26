Десятки тысяч смартфонов продаются со встроенным вредоносным ПО

Вредоносное ПО, которое подписывало пользователей на услуги подписки без их разрешения, было обнаружено на тысячах мобильных телефонов, проданных в Африке. Об этом сообщает BBC.

Фирма по борьбе с мошенничеством Upstream обнаружила вредоносный код на 53000 телефонах Tecno, проданных в Эфиопии, Камеруне, Египте, Гане и Южной Африке. Производитель Transsion сообщил изданию Buzzfeed, что код был установлен в цепочке поставок без его ведома.

"Тот факт, что вредоносное ПО поступает предварительно установленным на мобильные телефоны, которые миллионами покупают обычно малообеспеченные семьи, говорит вам все, что нужно знать о том, с чем в настоящее время сталкивается отрасль", - сказал Джеффри Кливз, глава отдела Secure-D platform.

ПО Triada, обнаруженное фирмой на смартфонах Android, устанавливает вредоносный код, известный как xHelper. Он находит службы подписки и отправляет мошеннические запросы от имени пользователей, делая это незаметно и без их ведома. В общей сложности Upstream обнаружил то, что он назвал "подозрительной активностью", на более чем 200 000 смартфонах Tecno. В ответ Tecno Mobile заявила, что это было "старой проблемой мобильной безопасности во всем мире", которую устранили в марте 2018 года.

По данным исследовательской компании IDC, Transsion Holdings является одним из ведущих производителей телефонов в Китае, а в Африке - самым продаваемым производителем мобильных телефонов.

Как сообщало издание "Комментарии", в США смартфоны научились определять степень опьянения.

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