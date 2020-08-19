В США смартфоны научились определять степень опьянения

Исследование, проведенное сотрудниками Питтсбургского университета, показало, что смартфоны могут определять, когда пользователь слишком много выпил, отслеживая его прогулку. Об этом сообщает BBC.

Американские исследователи использовали датчики в смартфонах, чтобы определить, когда кто-то превысил установленный законом лимит алкоголя. Телефоны смогли сделать это с точностью до 90%, когда пользователи прошли всего 10 шагов в рамках исследования Питтсбургского университета. Ученые надеются, что это открытие можно использовать для разработки предупреждений со стороны устройств. Например, с просьбой не садиться за руль в нетрезвом виде.

ФОТО: Mooresville Tribune

"У нас есть мощные сенсоры, которые мы носим с собой, куда бы мы ни пошли. Нам нужно научиться использовать их, чтобы наилучшим образом служить общественному здравоохранению", - сказал ведущий исследователь Брайан Суффолетто.

В исследовании приняли участие 22 добровольца в возрасте от 21 до 43 лет, которым каждый час давали водку и сок лайма, пока они не достигли предела алкогольного опъянения в 80 миллиграммов на 100 миллилитров крови, принятого в Великобритании и США. С помощью смартфона, прикрепленного к спине, участники выполняли задание по ходьбе каждые два часа - проходили 10 шагов по прямой, разворачивались и возвращались назад. Примерно в 90% случаев исследователям удавалось идентифицировать тех, кто превышал лимит, по изменениям походки, отмеченным телефонами.

Хотя это небольшое предварительное исследование, ученые надеются, что оно заложит основу для дальнейших опытов. Они хотят провести дополнительные эксперименты, которые лучше имитируют то, как люди носят свои телефоны, например, в руках или карманах. В прошлом году почти 360 000 госпитализаций в английские больницы были вызваны главным образом употреблением алкоголя, и около 6 000 человек умерли от алкогольных напитков.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны превратились в ключи от автомобилей.

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