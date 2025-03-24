Что означает буква "i" в слове iPhone

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone, чем навсегда изменил рынок мобильных телефонов. В ходе презентации он заявил, что новое устройство объединяет три ключевых функция, к которым Джобс отнес широкоэкранный iPod с сенсорным управлением, революционный мобильный телефон и прорывное средство для интернет-коммуникаций. Однако, что именно означает буква "i" в названии iPhone.

Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году. Фото: REUTERS/Kimberly White

Буква "i" встречается не только в iPhone, ведь за последние десятилетия Apple выпустила ряд устройств с этой отметкой: iPad, iMac, iPod и другие. Она стала символом бренда, однако немногие знают, что означает эта буква в продукции компании Apple.

В 1997 году Стив Джобс вернулся в компанию Apple, которая находилась на грани банкротства. Однако спас ее выпущенный в следующем году iMac. Это был персональный компьютер, ориентированный на удобный доступ в интернет, что в то время было настоящей революцией.

Джобс был вдохновлен популярными названиями Walkman и Pac-Man и поначалу хотел назвать устройство MacMan. Однако рекламный консультант Apple Кен Сегал предложил другое имя – iMac и объяснил, что буква "i" означала интернет. В ходе презентации 6 мая 1998 года Джобс объяснил значение этого названия.

"iMac появился благодаря сочетанию возможностей интернета и простоты Macintosh. Несмотря на то, что это полноценный Macintosh, мы нацелились на то, чтобы потребители использовали его в первую очередь для выхода в интернет", — сказал Джобс.

Однако "i" в названии iMac означало не только Интернет. В ходе той же презентации Джобс расширил концепцию и объяснил, что буква также символизирует и другие слова:

— individual – индивидуальный

— instruct – обучать

— inform – информировать

— inspire – вдохновлять

Таким образом, "i" стала многозначным символом философии Apple. После успеха iMac Apple начала использовать этот префикс и для других продуктов. В 1999 году вышел iBook, ставший первым портативным ноутбуком компании, ориентированным на массовый рынок. В 2001 году появился iPod, а в 2007 году свет увидел iPhone.

Интересно, что при разработке iPhone команда Apple рассматривала несколько возможных названий, среди которых были Mobi, TriPod, TelePod и iPad.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, каким был первый iPhone от Apple.

Также "Комментарии" сообщал, что компания Apple не выполнила важное обещание, чем возмутила своих пользователей.