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Безнадежно устарел: еще один iPhone лишится технической поддержки

Продукция Apple считается винтажной, если она не продавалась более пяти лет, теперь это коснулось еще одного iPhone

сегодня, 14:03
Автор:

Павел Зинченко

Как сообщает 9to5Mac, iPhone 5C официально стал винтажным продуктом Apple. Компания обновила список устаревших продуктов, добавив туда смартфон iPhone 5c. Это означает, что его техническая поддержка  теперь ограничена.

Безнадежно устарел: еще один iPhone лишится технической поддержки

iPhone 5s признан устаревшим

Как отмечается в отчете, продукция Apple считается винтажной, если она не продавалась более пяти лет. Хотя раньше Apple предлагала поддержку этих устройств только в своих розничных точках, клиенты также могут получать поддержку у авторизованных поставщиков услуг, пока компоненты остаются доступными.

Apple прекратит выпуск и сделает iPhone 5c устаревшим в 2022 году, что приведет к окончательному прекращению его технической поддержки. iPhone 5s, который был представлен в один день с iPhone 5c, еще не считается винтажным устройством, поскольку он оставался доступным в магазинах в течение более длительного времени.

Первоначально предполагалось, что iPhone 5c будет добавлен в список винтажных и устаревших еще в начале октября. В внутренней служебной записке говорилось, что и iPhone 5c, и модель 15-дюймового MacBook Pro середины 2014 года будут добавлены в список винтажных и устаревших.

Модель 15-дюймового MacBook Pro середины 2014 года по-прежнему будет иметь право на техническую поддержку в магазинах Apple и у авторизованных поставщиков услуг.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple подешевела на миллиарды долларов.


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Источник: https://www.imore.com/iphone-5c-now-officially-vintage-apple-product
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