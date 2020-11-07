Apple заказала огромное количество старых iPhone: счет идет на миллионы

Из-за глобального пандемии компания Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок новых iPhone. Чтобы компенсировать их нехватку, компания заказала более 20 млн единиц старых и более дешевых смартфонов.



Apple заказа миллионы смартфонов

Подтверждая недавние сообщения о нехватке компонентов, новый слух о цепочке поставок утверждает, что Apple обращается к своим старым моделям iPhone.

Согласно отчету Nikkei Asian Report, поставщикам было предложено подготовить более 20 миллионов старых iPhone в период с октября до конца года. Считается, что это поможет как с праздничным спросом на покупки, так и с продажами в начале 2021 года.

Из этих 20 миллионов, сообщили неназванные источники "на руководящем уровне", большинство относится к iPhone 11 и iPhone SE. Сообщается, что каждый из них получил около 10 миллионов заказов, в то время как данные по iPhone XR не называются.

"Заказы на старые модели действительно лучше, чем ожидалось", — сказал один из источников. Другой сообщил Nikkei Asian Report, что "импульс для iPhone 11 на удивление силен и продолжается".

На данный момент Apple больше не продает iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Он продолжает продавать iPhone 11, iPhone SE и iPhone XR.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple пообещала бесплатно заменить AirPods Pro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!