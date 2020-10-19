Apple назвала цены за ремонт своих новых смартфонов

Apple объявила, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Стоимость ремонта экрана iPhone 12 Pro в размере 279 долларов не изменилась по сравнению с прошлогодним iPhone 11 Pro, несмотря на использование нового закаленного стекла. Однако стоимость ремонта дисплея базового iPhone 12 в размере 279 долларов увеличилась на 80 долларов по сравнению с iPhone 11, а стоимость ремонта "других повреждений" увеличилась на 50 долларов до 449 долларов. Цены на ремонт iPhone 12 Pro Max и 12 mini пока не объявлены. Об этом сообщает The Verge.

Во сколько обойдется ремонт iPhone 12

Для базового iPhone 12 это существенное повышение цены по сравнению с 199 долларами, которые пользователи заплатили бы за ремонт экрана iPhone 11, вероятно, потому, что теперь у него OLED, а не ЖК-дисплей. Однако для 12 Pro эта цена в 279 долларов такая же, как и цена, которую Apple взимает за ремонт экрана iPhone X 2017 года. Цена ремонта экрана, покрываемая страховыми планами AppleCare Plus, не изменилась и составляет 29 долларов.

Новые дисплеи с закаленной керамикой, используемые в iPhone 12, которые, по словам Apple, "прочнее, чем стекло любого смартфона" и обладают в четыре раза большей устойчивостью к падению, похоже, не вызвали повышения цен для покупателей, несмотря на возможное снижение в размер прибыли Apple.

То же самое и с тем, что Apple берет на себя за устранение "других повреждений", например, вызванных жидкостью. Стоимость ремонта iPhone 12 Pro составляет 549 долларов, что не изменилось по сравнению с iPhone 11 Pro. Однако сейчас iPhone 12 стоит 449 долларов, по сравнению с 399 долларами на ремонт iPhone 11. Стоимость другого ремонта, покрываемого AppleCare Plus, остается на уровне 99 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple Watch сможет похвастаться поддержкой YouTube Music.

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