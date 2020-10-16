Apple Watch сможет похвастаться поддержкой YouTube Music

Компания Google объявила о запуске программы YouTube Music для Apple Watch. Это означает, что первой платформой, на которой появится музыкальный стриминговий сервис, станет не "родная" для Google Wear OS, а платформа Apple Watch — watchOS. Об этом сообщает iMore со ссылкой на Apple Insider.



Apple Watch получит YouTube Music

Приложение позволит подписчикам управлять воспроизведением YouTube Music на своем iPhone прямо с запястья. Помимо управления воспроизведением, они также смогут добавлять песни в свою библиотеку и транслировать их на другие устройства с помощью Chromecast.

Приложение, для работы которого требуется watchOS 6 и Apple Watch Series 3 или новее, позволит пользователям транслировать треки с YouTube Music на свои запястья. Как и другие потоковые платформы на watchOS, приложение YouTube Music представляет собой пульт для полного приложения на iPhone.

Новое приложение Apple Watch поддерживает сложные функции, поэтому теперь пользователи могут добавить YouTube Music на свои циферблаты. Однако приложение не поддерживает загрузку песен прямо на часы или прямую трансляцию на часы.

Пользователи могут бесплатно загрузить новое приложение YouTube Music из App Store.

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