Материнская компания Google разработала уникальных роботов для фермеров

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Павел Зинченко
Alphabet, материнская компания Google, представила прототипы
роботов-багги, которые могут изучать отдельные растения в поле, чтобы помочь
фермерам повысить урожайность. Об этом сообщает BBC.
ФОТО: New Atlas
Роботы-багги перемещаются по полям на вертикальных столбах, так что они
могут двигаться над растениями, не задевая их. Цель проекта состоит в том,
чтобы собрать огромное количество данных о том, как растут сельскохозяйственные
культуры.
Команда Project Mineral, которая занимается проектом, заявляет, что ее главная цель — удовлетворить растущую потребность мира в продуктах питания и обеспечить устойчивость их выращивания. Но современные инструменты не дают фермерам нужной информации о растениях.
Хотя у фермеров может быть информация о составе почвы или погоде,
робот-багги был разработан, чтобы видеть, как растения "на самом деле растут и
реагируют на окружающую среду", говорится в сообщении компании. Багги
также может записывать такую информацию, как высота растений, площадь листьев
и размер плодов. И все эти данные вводятся в систему машинного обучения,
чтобы попытаться выявить закономерности и идеи, полезные для фермеров.
Как сообщало издание "Комментарии", Google запустит новую полезную функцию на YouTube.
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