Материнская компания Google разработала уникальных роботов для фермеров

Alphabet, материнская компания Google, представила прототипы роботов-багги, которые могут изучать отдельные растения в поле, чтобы помочь фермерам повысить урожайность. Об этом сообщает BBC.

ФОТО: New Atlas

Роботы-багги перемещаются по полям на вертикальных столбах, так что они могут двигаться над растениями, не задевая их. Цель проекта состоит в том, чтобы собрать огромное количество данных о том, как растут сельскохозяйственные культуры.

"Мы надеемся, что более совершенные инструменты позволят сельскохозяйственной отрасли изменить методы выращивания продуктов питания", — сообщил в своем блоге Эллиотт Грант, руководитель проекта.

Команда Project Mineral, которая занимается проектом, заявляет, что ее главная цель — удовлетворить растущую потребность мира в продуктах питания и обеспечить устойчивость их выращивания. Но современные инструменты не дают фермерам нужной информации о растениях.

Хотя у фермеров может быть информация о составе почвы или погоде, робот-багги был разработан, чтобы видеть, как растения "на самом деле растут и реагируют на окружающую среду", говорится в сообщении компании. Багги также может записывать такую ​​информацию, как высота растений, площадь листьев и размер плодов. И все эти данные вводятся в систему машинного обучения, чтобы попытаться выявить закономерности и идеи, полезные для фермеров.

Как сообщало издание "Комментарии", Google запустит новую полезную функцию на YouTube.

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