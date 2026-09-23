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Задолго до Mario: как появилась Nintendo и что она выпускала в 1889 году

Сегодня Nintendo ассоциируется с консолями и видеоиграми, но история компании началась совсем с другого продукта

23 сентября 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

Nintendo для многих прежде всего связана с Mario, The Legend of Zelda и игровыми консолями. Однако знаменитая компания появилась задолго до появления видеоигр. 23 сентября 1889 года Фусадзиро Ямаути основал в японском Киото предприятие, которое занималось производством традиционных игральных карт.

Задолго до Mario: как появилась Nintendo и что она выпускала в 1889 году

Карты Hanafuda, с производства которых началась история Nintendo. Фото: Marcus Richert / Wikimedia Commons

Первые карты Nintendo

Изначально компания выпускала карты Hanafuda — популярные в Японии красочно оформленные карты, которые использовались для различных игр. В отличие от привычных современных карт с цифрами и мастями, Hanafuda украшены изображениями цветов, растений, животных и других символов.

Для молодого предприятия это был традиционный рынок, совершенно не связанный с технологиями. Ямаути сосредоточился на изготовлении качественных карт, и постепенно продукция компании стала пользоваться спросом.

От карт к видеоиграм

Путь Nintendo от небольшого производителя карт до одного из самых известных игровых брендов мира оказался очень долгим. На протяжении десятилетий компания пробовала себя в разных направлениях и постепенно меняла сферу деятельности.

К видеоиграм Nintendo пришла только во второй половине XX века. Именно тогда началась история, которая впоследствии привела компанию к созданию собственных игровых систем и знаменитых персонажей.

Получается, в 1889 году Nintendo еще не имела никакого отношения к Mario, консолям или компьютерным играм. Ее первым продуктом стали традиционные японские карты Hanafuda. Именно с них началась история компании, которая спустя десятилетия стала одним из символов мировой игровой индустрии.

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