Почему у Чун-Ли такие большие бедра: секрет знаменитого персонажа Street Fighter

Чун-Ли давно стала одним из символов серии Street Fighter. Ее легко узнать по синему платью, прическе с лентами и, конечно, необычно массивным ногам. Но почему художники Capcom сделали именно эту часть тела настолько заметной?

Косплей Чун-Ли из серии Street Fighter. Фото: Oliver Ayala / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Идея появилась еще при создании героини

Чун-Ли дебютировала в Street Fighter II в 1991 году и стала первой женщиной-бойцом в серии. В официальном справочнике Capcom ее описывают как китайского мастера кунг-фу и сотрудницу Интерпола, которая преследует преступную организацию Shadaloo и хочет отомстить за смерть отца.

При этом ее дизайн с самого начала строился вокруг физических возможностей героини. Большие ноги хорошо сочетались с ее стилем боя, который включает многочисленные быстрые удары ногами. В исследовании дизайна персонажа также отмечается, что костюм и форма тела были адаптированы так, чтобы подчеркнуть силу и подвижность Чун-Ли.

Но причина оказалась не только в боевых приемах

История создания внешности Чун-Ли имеет и более личную сторону. Зарубежные публикации со ссылкой на рассказы людей, работавших над Street Fighter, отмечают, что художник Акира Ясуда, известный как Akiman, сам предпочитал такой тип женской фигуры. Именно поэтому массивные бедра постепенно стали важной частью образа героини.

Со временем пропорции становились еще более заметными. Продюсер серии Ёсинори Оно рассказывал, что при создании Street Fighter III ноги Чун-Ли неожиданно стали значительно толще по мере работы художников над спрайтом. По его словам, команда при этом считала, что увеличенные ноги делают движения персонажа выразительнее.

Образ вызвал споры

Сегодня Чун-Ли одновременно воспринимается как сильная героиня и как пример сексуализированного дизайна женщины в видеоиграх. Академическое исследование, посвященное изменениям ее внешности с 1991 по 2021 год, пришло к выводу, что сексуализированные элементы образа со временем усиливались. При этом исследователи отмечают, что героиня изначально была создана как активный и самостоятельный персонаж, а не пассивный образ.

Именно сочетание боевой силы, узнаваемого костюма и необычных пропорций сделало Чун-Ли одной из самых известных героинь в истории файтингов.

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