Задовго до Mario: як з'явилася Nintendo і що вона випускала у 1889 році

Nintendo для багатьох насамперед пов'язана з Mario, The Legend of Zelda та ігровими консолями. Проте відома компанія з'явилася задовго до появи відеоігор. 23 вересня 1889 року Фусадзіро Ямауті заснував у японському Кіото підприємство, яке займалося виробництвом традиційних гральних карт.

Карти Hanafuda, з виробництва яких розпочалася історія Nintendo. Фото: Marcus Richert / Wikimedia Commons

Перші карти Nintendo

Спочатку компанія випускала карти Hanafuda – популярні в Японії барвисто оформлені карти, які використовувалися для різних ігор. На відміну від звичних сучасних карт із цифрами та мастями, Hanafuda прикрашені зображеннями квітів, рослин, тварин та інших символів.

Для молодого підприємства це був традиційний ринок, зовсім не пов'язаний із технологіями. Ямауті зосередився на виготовленні якісних карток, і поступово продукція компанії почала мати попит.

Від карт до відеоігор

Шлях Nintendo від невеликого виробника карток до одного з найвідоміших ігрових брендів світу виявився дуже довгим. Протягом десятиліть компанія пробувала себе у різних напрямах та поступово змінювала сферу діяльності.

До відеоігор Nintendo прийшла лише у другій половині XX століття. Саме тоді розпочалася історія, яка згодом привела компанію до створення власних ігрових систем та знаменитих персонажів.

Виходить, у 1889 році Nintendo ще не мала жодного стосунку до Mario, консолей чи комп'ютерних ігор. Її першим продуктом стали традиційні японські карти Hanafuda. Саме з них почалася історія компанії, яка через десятиліття стала одним із символів світової ігрової індустрії.

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