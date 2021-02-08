"Выживач" по викингам покорил сердца геймеров

В начале февраля в раннем доступе Steam вышел "выживач" с викингами Valheim от Iron Gate, и уже вторую неделю проект не вылазит из лидеров продаж магазина Valve. К тому же игра может стать самым популярным симулятором выживания на площадке.

Valheim завоевал сердца геймеров

Iron Gate выпустила вполне стандартную для жанра игру в необычном сеттинге. Игроки попадают в процедурно генерируемый мир, сражаются с монстрами, строят дома, фермы, куют броню и оружие, а также исследуют опасную окружающую среду. Таковой ее делают монстры из скандинавских мифов, а действия разворачиваются в десятом мире викингов — Вальхейме.

Такой вот набор уже привлек больше сотни тысяч игроков, которые оставили 96% положительных отзывов. По статистике SteamDB, сейчас в землях Valheim выживают 74 тысяч игроков, а пик онлайна достиг отметки в 131 тысяч пользователей. Игра уже обогнала по популярности ARK, и приближается к RUST.

С полноценным релизом, который по подсчетам разработчиков случится только через год, цена может увеличиться. Пока что Iron Gate реализовали только 75% задуманных механик и 50% запланированного контента. На 2021 год разработчики готовят четыре обновления, в которых и заполнят пробелы.

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