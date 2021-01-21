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PUBG Mobile провела крупнейшую блокировку игроков: что происходит

У заблокированных игроков не будет возможности обновить свой аккаунт

сегодня, 14:34
Автор:

Павел Зинченко

Популярная многопользовательская игра PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) столкнулась с серьезной проблемой — обманом. Суть заключается в том, что хакеры продолжают изобретать новые способы использования для создания читов и таким образом побеждать других игроков в нечестном бою. Однако Tencent продолжает преследовать мошенников.

PUBG Mobile провела крупнейшую блокировку игроков: что происходит

PUBG Mobile заблокировал читеров

В своем последнем отчете по борьбе с мошенничеством за период с 8 по 14 января 2021 года технический гигант намекнул, что в общей сложности 1 217 342 учетных записи были навсегда заблокированы в течение указанного периода за использование взломов и читов. Около 48 процентов этих хакеров были забанены за использование хаков с автоматическим прицеливанием или изменение моделей своих персонажей. Двадцать два процента хакеров были забанены за использование рентгеновского зрения, 12 процентов — за взлом скорости и семь процентов — за изменение площади повреждений.

В отчете также показано, в каких рангах находились хакеры, когда их забанили. Это распределение выглядит следующим образом: бронза: 38 процентов, серебро: 11 процентов, золото: девять процентов, платина: 11 процентов, алмаз: 12 процентов, корона: 10 процентов, "Туз": шесть процентов и "Завоеватель": три процента.

На прошлой неделе Tencent также выпустила патч 1.2 для PUBG Mobile, в котором были представлены новый режим, оружие и многое другое. 17-й сезон PUBG Mobile также не за горами. Он называется "Сила рун" и стартует 19 января. Как обычно, вместе с сезоном выйдет новый абонемент Royale Pass, в котором будут новые скины, эмоции и многое другое.

Как сообщало издание "Комментарии", в PUBG Mobile появится интересный игровой режим.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2021/01/19/tencent-bans-over-1-2-million-hackers-pubg-mobile-6-days-cheating/
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