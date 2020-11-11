kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15870.90

ETH/USD

468.95

LTC/USD

59.97

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Такого никто не ожидал: в PUBG Mobile появится интересный игровой режим
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого никто не ожидал: в PUBG Mobile появится интересный игровой режим

Главным заданием геймеров станет сбор оружия и экипировки, которые можно будет продать на "Черном рынке"

сегодня, 18:48
Автор:

Павел Зинченко

Компания PUBG Corp. запустила новый кроссовер в мобильной версии игры PUBG. В этот раз королевская битва столкнется со вселенной Metro Exodus.

Такого никто не ожидал: в PUBG Mobile появится интересный игровой режим

PUBG Mobile получит режим Metro Royale

В результате старта коллаборации в игре появился режим под названием Metro Royale. Он не похож на классический и дает возможность геймерам преследовать инные цели.

Создав Metro Royale, геймеров запустят на новую подготовленную для "ивента" карту, на которой бойцы будут исследовать местность, а также противостоять бандитам и монстрам. Главная цель — собирать припасы, оружие и экипировку, а после этого живым покинуть опасную зону. Разумеется, награбленное нужно уносить с собой.

Перед началом каждого боя Metro Royale геймеры комплектуют бойца оружием, броней и припасами, с которыми и отправляются в поход. Найденная экипировка позволит сделать бойца более мощным, чтобы в следующем раунде достать более ценные награды.

Кроме монстров и бандитов под управлением искусственного интеллекта, на карту высаживаются и реальные игроки, что должно привести к ожесточенным боям за экипировку. Кроме того, разработчики ввели и "Черный рынок", на котором геймеры смогут продавать награбленное и покупать более дорогую экипировку.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Google Stadia получат интересную функцию.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/66217-metro-royale-vpubg-mobile-dobavili-rezhim-povselennoj-metro-exodus/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ