Такого никто не ожидал: в PUBG Mobile появится интересный игровой режим

Компания PUBG Corp. запустила новый кроссовер в мобильной версии игры PUBG. В этот раз королевская битва столкнется со вселенной Metro Exodus.

PUBG Mobile получит режим Metro Royale

В результате старта коллаборации в игре появился режим под названием Metro Royale. Он не похож на классический и дает возможность геймерам преследовать инные цели.

Создав Metro Royale, геймеров запустят на новую подготовленную для "ивента" карту, на которой бойцы будут исследовать местность, а также противостоять бандитам и монстрам. Главная цель — собирать припасы, оружие и экипировку, а после этого живым покинуть опасную зону. Разумеется, награбленное нужно уносить с собой.

Перед началом каждого боя Metro Royale геймеры комплектуют бойца оружием, броней и припасами, с которыми и отправляются в поход. Найденная экипировка позволит сделать бойца более мощным, чтобы в следующем раунде достать более ценные награды.

Кроме монстров и бандитов под управлением искусственного интеллекта, на карту высаживаются и реальные игроки, что должно привести к ожесточенным боям за экипировку. Кроме того, разработчики ввели и "Черный рынок", на котором геймеры смогут продавать награбленное и покупать более дорогую экипировку.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Google Stadia получат интересную функцию.

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