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Главная Новости IT игры Вышел новый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
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Вышел новый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики обещают выпустить нового «сталкера» в 2021 году

сегодня, 00:55
Автор:

Татьяна Веремеева

Украинская студия-разработчик видеоигр GSC Game World показала официальный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IGN.

Вышел новый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Согласно ролику, главный герой видеоигры по прозвищу "Скиф" изучает заброшенное здание. В это время он слушает песню группы Сплин "Линия жизни". Неожиданно вокруг главного героя начинают подниматься предметы, а потом на него кто-то набрасывается и бросает в небо мебель. В классической версии игры такие действия были характерны для мутанта Полтергейста.

Разработчики видеоигры отмечаю, что тизер позволяет прочувствовать все, что происходит в игре: и стремительную смену декораций, и ужасающие пейзажи, и постоянное ощущение опасности вокруг.

Согласно данным GSC Game World фанаты "Сталкера" смогут получить видеоигру на Xbox Series X и S и на ПК уже в следующем, 2021 году.

Отметим, первая игра серии "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" увидела мир 13 лет назад – в 2007 году. События видео игры происходят в зоне ЧАЭС, а главный герой вынужден бороться с монстрами и бандитами, и искать артефакты. Спустя два года разработчики выпустили приквел основной игры "Чистое небо" и сиквел "Зов Припяти". Изначально игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" должна была увидеть мир в 2012, но за год до этого компания распустила команду и заморозила проект.


Ранее "Комментарии" писали, что заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков сообщил, что правительство Украины намеревается рассмотреть вопрос введения цензуры относительно определенных компьютерных игр. Более того, для этого уже создан соответствующий "действенный механизм". Причиной такого решения заместитель министра назвал защиту национальных интересов государства. 


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