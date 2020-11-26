Некоторые видеоигры могут быть запрещены в Украине: что происходит

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков сообщил сегодня, что правительство Украины намеревается рассмотреть вопрос введения цензуры относительно определенных компьютерных игр. Более того, для этого уже создан соответствующий "действенный механизм". Причиной такого решения заместитель министра назвал защиту национальных интересов государства.

Какие игры запретят в Украине. ФОТО: ОЗ

Ситуация заключается в том, что некоторые компьютерные игры демонстрируют Украину не в самом лучшем свете. Некоторые разработчики так или иначе пропагандируют идею разделения нашей страны. Например, в черном списке может оказаться известная игра Call of Duty. В ее сюжете уже неоднократно угадывался намек на войну, которая все еще продолжается в некоторых восточных регионах нашего государства. Красивая графика и реалистичный сюжет дают возможность геймерам окунуться в очередное противостояние США и России.

На сегодняшний день эффективного механизма, который бы запретил распространение такой игры, нет. Поэтому правительство и намеревается принять соответствующие решения. Пока неизвестно, когда именно этот вопрос будет рассмотрен.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали сайт Нацполиции Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!