Возмутительное решение, россияне сыграют на чемпионате мира The International 2022

Последние события на мировой арене киберспорта повлекли за собой настоящий скандал. Valve, компания, отвечающая за проведение соревнований двух известных компьютерных игр Dota 2 и CS:GO, решила разрешить российской организации Virtus.pro принять участие в The International 2022 – чемпионате мира по этим играм. Это произошло из-за смены владельца Virtus.pro, которым стал мало известен армянин Арам Караманукян.

Valve допустила российский Virtus.pro на The International 2022. Фото из открытых источников

Такую информацию в соцсетях сообщил известный киберспортивный журналист Луис Мира. Он написал, что Virtus.pro будет допущен к участию в International 2022, и это решение Valve. Мира также отметил, что в скором времени также будет информация о ситуации по делу с командой CS:GO.

Это решение вызвало скандал. До этого времени команде Virtus.pro было запрещено участвовать во всех киберспортивных соревнованиях. Это вышло потому, что это русская организация, тесновато связанная с Кремлем. Одним из ее инвесторов является Алишер Усманов, считающийся одним из любимых олигархов Владимира Путина. Однако произошли некоторые изменения, и новым владельцем бренда Virtus.pro стал неизвестный бизнесмен из Армении Арам Караманукян.

Он стал и генеральным директором, и новым инвестором. Это событие с самого начала вызвало споры, поскольку многие фанаты и эксперты расценили его как попытку снять санкции с Virtus.pro и сменить организацию с российской на армянскую. Таким образом, игроки снова могли бы выступать под ее именем и представлять ее цвета. Раньше они играли под нейтральными флагами.

Судя по всему, смены генерального директора хватило разработчикам из Valve, чтобы игроки Virtus.pro могли выступить на The International 2022. Теперь остается только дождаться информации о будущем команды CS:GO, в которой играют четыре русских и одного каза.

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