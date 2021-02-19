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Во что играют украинцы: рейтинг самых популярных компьютерных игр

Наиболее популярным жанром, который выбирают украинцы, является Puzzle

сегодня, 11:19
Автор:

Елизавета Черных

Исходя из результатов исследований, проведенных компаниями NielsenIQ и Wargaming, компьютерной игрой, которая пользуется наибольшей популярностью в Украине, стала World of Tanks. Также стало известно, что наиболее популярным жанром, который выбирают украинцы, является Puzzle. Об этом сообщает 24 Канал. 

Во что играют украинцы: рейтинг самых популярных компьютерных игр

Рейтинг самых популярных компьютерных игр в Украине - фото из открытых источников

По данным источника, приблизительно 16% участников опроса заявили, что в основном играют в World of Tanks. Еще 26% респондентов минимум единожды сыграли в эту игру в течении последнего месяца. 

В рейтинг самых популярных игр также попали:

- FIFA20/FIFA21

- Minecraft 

- Grand Theft Auto V 

- Counter-Strike: Global Offensive 

Наиболее известной игрой также назвали танковый симулятор World of Tanks. О нем известно более 80% украинцев. На втором строчке расположилась игра Minecraft с 69% аудитории, а на третьем – Dota 2 с 68%.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщали, что в сообществе игроков Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) произошла самая дорогостоящая сделка за всю историю существования компьютерной игры. Игроки продали скин для АК-47 за 150 тысяч долларов. Отмечается, что заработок на скинах для игроков CS:GO — обычное дело. Скин — внешний вид игрового предмета, который не влияет на его показатель, однако отличает его по форме, цвету. 

Также сообщалось, что украинская студия-разработчик видеоигр GSC Game World показала официальный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IGN. Разработчики видеоигры отмечают, что тизер позволяет прочувствовать все, что происходит в игре: и стремительную смену декораций, и ужасающие пейзажи, и постоянное ощущение опасности вокруг. 


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Источник: https://tech.24tv.ua/ru/rejting-samyh-populjarnyh-igr-sredi-ukraincev-novosti-tehnologij_n1546262
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