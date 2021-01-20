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Самая дорогая сделка в CS:GO: продали скин для оружия за $150 000

Ранее самой дорогой сделкой в компьютерной игре была продажа скина за 100 тысяч долларов

сегодня, 11:17
Автор:

Елизавета Черных

15 января 2021 года в сообществе игроков Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) произошла самая дорогостоящая сделка за всю историю существования компьютерной игры. Игроки продали скин для АК-47 за 150 тысяч долларов, пишет издание Talkesrpot.

Самая дорогая сделка в CS:GO: продали скин для оружия за $150 000

CS:GO - фото из открытых источников

Как передают в издании, заработок на скинах для игроков CS:GO — обычное дело. Скин — внешний вид игрового предмета, который не влияет на его показатель, однако отличает его по форме, цвету. 

Как сообщают в Talkesrpot, 15 января трейдер, ник которого ROFL, написал в Twitter о продаже скина. Отмечается, что на нем были четыре наклейки киберспортивной команды Titan Esports. Так было отмечено, что сама модель данного оружия является достаточно редкой и выпадает из кейса ценой две тысячи долларов. Однако более ценным оружие становится благодаря наклейкам Titan Esports, стоимость каждой составляет две тысячи долларов. 

Торговец сообщил, что помогает другу продавать коллекцию игровых предметов, и выложил в социальную сеть таблицу, на которой были указаны цены.

Как известно, ранее самой дорогой сделкой в Counter-Strike: Global Offensive была продажа скина StatTrak M4A4 Howl в прошлом году. Его стоимость составляла 100 тысяч долларов. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинская студия-разработчик видеоигр GSC Game World показала официальный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IGN. Разработчики видеоигры отмечаю, что тизер позволяет прочувствовать все, что происходит в игре: и стремительную смену декораций, и ужасающие пейзажи, и постоянное ощущение опасности вокруг. 




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Источник: https://www.talkesport.com/
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