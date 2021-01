Самая дорогая сделка в CS:GO: продали скин для оружия за $150 000

15 января 2021 года в сообществе игроков Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) произошла самая дорогостоящая сделка за всю историю существования компьютерной игры. Игроки продали скин для АК-47 за 150 тысяч долларов, пишет издание Talkesrpot.

CS:GO - фото из открытых источников

Как передают в издании, заработок на скинах для игроков CS:GO — обычное дело. Скин — внешний вид игрового предмета, который не влияет на его показатель, однако отличает его по форме, цвету.

Как сообщают в Talkesrpot, 15 января трейдер, ник которого ROFL, написал в Twitter о продаже скина. Отмечается, что на нем были четыре наклейки киберспортивной команды Titan Esports. Так было отмечено, что сама модель данного оружия является достаточно редкой и выпадает из кейса ценой две тысячи долларов. Однако более ценным оружие становится благодаря наклейкам Titan Esports, стоимость каждой составляет две тысячи долларов.

Sold for $150k. Let’s move onto next ones. Link to google sheet in previous tweets pic.twitter.com/AGLQuRyNWh