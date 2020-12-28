Владельцы электромобилей Tesla сыграют в любимую игру Илона Маска

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Павел Зинченко
Автомобили Tesla получили новое обновление ПО. Помимо прочих улучшений,
патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade любимыми играми самого Илона
Маска.
The Battle of Polytopia. ФОТО:
Как пишет издание Tesmanian, в сервисе появилась The Battle of Polytopia
— 4 на 4 стратегия, где геймерам нужно взять под контроль племя и привести его
к процветанию. Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против
реальных оппонентов за одним устройством или онлайн.
В 2019 году Маск неоднократно говорил, что играет в The Battle of Polytopia
и что игра ему нравится. Разработчики оценили хвалебный отзыв главы Tesla и
добавили Маска в свою игру в качестве персонажа.
Коллекцию Tesla Arcade пополнила и Cat Quest. Главным героем здесь
выступает кот, который отправляется в путешествие, чтобы освободить сестру.
Геймплей пускай и простой, но в Cat Quest нашлось место открытому миру,
подземельям и системе прогресса через экипировку.
Третьей игрой стал "Пасьянс". По всей вероятности, это
единственная игра, которая не нуждается в особом представлении.
Как сообщало издание "Комментарии", у Apple
были все шансы завладеть Tesla. Основатель Tesla Илон Маск
рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук пренебрегал переговорами о
покупке его автомобильной компании еще в 2017 году. Во вторник
Маск написал в Twitter, что связался с боссом Apple в "самые темные
дни" его компании. В то время Tesla оценивалась в 60 миллиардов
долларов (45 миллиардов фунтов стерлингов). Теперь же цена взросла в 10 раз.
Маск сказал, что планировал обсудить возможную продажу Tesla Apple,
поскольку компания испытывала финансовые трудности при создании своего
электромобиля Model 3.
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