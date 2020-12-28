Владельцы электромобилей Tesla сыграют в любимую игру Илона Маска

Автомобили Tesla получили новое обновление ПО. Помимо прочих улучшений, патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade любимыми играми самого Илона Маска.

The Battle of Polytopia. ФОТО:

Как пишет издание Tesmanian, в сервисе появилась The Battle of Polytopia — 4 на 4 стратегия, где геймерам нужно взять под контроль племя и привести его к процветанию. Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против реальных оппонентов за одним устройством или онлайн.

В 2019 году Маск неоднократно говорил, что играет в The Battle of Polytopia и что игра ему нравится. Разработчики оценили хвалебный отзыв главы Tesla и добавили Маска в свою игру в качестве персонажа.

Коллекцию Tesla Arcade пополнила и Cat Quest. Главным героем здесь выступает кот, который отправляется в путешествие, чтобы освободить сестру. Геймплей пускай и простой, но в Cat Quest нашлось место открытому миру, подземельям и системе прогресса через экипировку.

Третьей игрой стал "Пасьянс". По всей вероятности, это единственная игра, которая не нуждается в особом представлении.

Как сообщало издание "Комментарии", у Apple были все шансы завладеть Tesla. Основатель Tesla Илон Маск рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук пренебрегал переговорами о покупке его автомобильной компании еще в 2017 году. Во вторник Маск написал в Twitter, что связался с боссом Apple в "самые темные дни" его компании. В то время Tesla оценивалась в 60 миллиардов долларов (45 миллиардов фунтов стерлингов). Теперь же цена взросла в 10 раз.

Маск сказал, что планировал обсудить возможную продажу Tesla Apple, поскольку компания испытывала финансовые трудности при создании своего электромобиля Model 3.

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