"Ведьмак" получил забавное новогоднее обновление

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Павел Зинченко
В этом году традиционно много разработчиков добавили к видеоиграм новогодние обновления и моды, чтобы создать праздничную атмосферу еще и в виртуальной жизни. The Witcher 3: Wild Hunt не стал исключением.
ФОТО: 3DNews
Специально к новогодним и рождественским праздникам разработчик модов для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt выпустил новинку под названием "Рождественские гуси", сообщают Развлечения 24.
Вопреки ожиданиям фанатов, ничего серьезного новая модификация в игре не меняет. Однако точно поднимет настроение геймерам, а кого-то даже мотивирует загрузить игру, чтобы попробовать ее впервые. Дело в том, что мод одевает всех гусей в новогодние шапочки, что выглядит невероятно глупо и смешно. Но охотиться на монстров в такой компании точно веселее.
Праздничную модификацию можно скачать на сайте Nexus Mode. А если вы до сих пор сомневаетесь, она вам нужна, вот несколько комментариев пользователей, которые уже сыграли с модом: "Это не тот мод, который мы заслужили, а тот, который нам нужен", "Без этого совершенно невозможно играть", " этот мод изменил мою жизнь".
Как сообщало издание "Комментарии", Spokko Games показала геймплей The Witcher: Monster Slayer. В ролике показали боевую систему, которая напоминает такую же, какая была The Elder Scrolls Legends. Игрок сможет атаковать и защищаться с помощью меча. В трейлере также можно заметить бомбы и реликвии, которые можно активировать с помощью жестов. Разработчики также сообщили, что будут присутствовать разнообразные тесты. В ролике показано, что в The Witcher: Monster Slayer появятся миссии, связанные со спасением персонажей и расследованиями. В анонсе Spokko Games обещали квесты, которые будут существенно дополнять вселенную.
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