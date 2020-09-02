Студия Spokko Games показала геймплей The Witcher: Monster Slayer

Студия Spokko Games не стали откладывать представление геймплея мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. На Twitter и YouTube появился короткий трейлер. Об этом сообщает gagadget.

В ролике показали боевую систему, которая напоминает такую же, какая была The Elder Scrolls Legends. Игрок сможет атаковать и защищаться с помощью меча. В трейлере также можно заметить бомбы и реликвии, которые можно активировать с помощью жестов.

Разработчики также сообщили, что будут присутствовать разнообразные тесты. В ролике показано, что в The Witcher: Monster Slayer появятся миссии, связанные со спасением персонажей и расследованиями. В анонсе Spokko Games обещали квесты, которые будут существенно дополнять вселенную.

Также стоит обратить внимание на руны, которые есть на мече. Возможно, геймеры получат возможность улучшать свое оружие или же новые клинки удастся найти в процессе игры, как это было в The Witcher 3: Wild Hunt.

The Witcher: Monster Slayer — это ролевой экшен в дополненной реальности для Android и iOS. Чтобы найти и уничтожить чудовищ, геймерам придется выйти на улицы своего города и разыскивать монстров, используя камеры смартфона. Релиз игры намечен на Android и iOS до конца 2020 года. Тем не менее, точной даты выхода пока нет.





Как сообщало издание "Комментарии", CD Projekt продолжит работу над серией игр "Ведьмак".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!