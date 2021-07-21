В Сети появился первый скриншот GTA 6 (ФОТО)

В Сети появился первый скриншот из еще не вышедшей игры "GTA 6". Снимки были опубликованы на форуме Reddit.

В Сеть утекли скриншоты новой GTA. Фото: Rockstar Games

На днях в Сеть утекло изображение карты города из новой видеоигры от компании Rockstar. Увидев её, пользователи вспомнили о кадре из игры, который ранее посчитали фейком. Но, как оказалось, скриншот может быть настоящим.

Один из пользователей на Reddit, поделился своим мнением насчет данного кадра. Он считает, что на нём изображено слишком много точных деталей, как для подделки.

Фото: reddit.com



Предполагается, что для новой части серии GTA разработчики создадут новую версию вымышленного города Vice City, прототипом которого является город Майами. На скриншоте были обнаружены такие точные детали, как:

• cолнце находится в том же месте, что и в реальной жизни в этом городе;

• здание, которые есть в реальном Майами, например, башни Трампа;

• система облаков похожа на ту, что была использованна в предыдущей игре от Rockstar - Red Dead Redemption 2;

• мини карта в левом нижнем углу экрана соответствует ранее слитом в Сеть скриншоту карты внутриигрового мира.

Как отметили пользователи, что если эти скриншоты и являются подделкой, то очень качественной.

Фото: reddit.com

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что инсайдер рассказал подробности о новой части GTA. По его словам, в новинке игроки смогут зарабатывать внутриигровую криптовалюту. Эти монеты им будут выдавать ключевые сюжетные персонажи. Также он сообщил и о других деталях новой игры. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что компания Ubisoft разрабатывает новую часть своей культовой серии Assassin’s Creed. По словам инсайдеров, новинка будет, чем-то похожа на игры такие, как GTA. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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