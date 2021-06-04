В новой GTA можно будет зарабатывать криптовалюту

В новую "GTA 6" могут добавить внутриигровую криптовалюту. Об этом сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

В GTA 6 появится криптовалюта. Фото из открытых источников

По его словам, компания Rockstar Games может внедрить в свою новую игру Grand Theft Auto 6 аналог биткоина. Том сообщил, что согласно его данным, в некоторых заданиях игрок сможет зарабатывать криптовалюту вместо стандартной для этой игры игровой валюты. Данную валюту будут выдавать ключевые сюжетные персонажи, когда им понадобится быстро переводить большие суммы, которые невозможно отследить. Также по его словам, в видеоигре появится свой фондовый рынок, где игрок будет иметь возможность совершать инвестиции в криптовалюту.

Для справки: серия игр GTA является одной из самых популярных. Например, GTA 5, которая вышла в 2013 году и на данный момент продалась тиражом в более 130 миллионов копий. Игра вышла на трёх поколениях игровых консолей и персональных компьютерах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Rockstar Games официально объявила дату выхода обновленной версии GTA 5 для консолей нового поколения. Разработчики сообщили о том, что новая версия игры получит улучшенную графику, а также новые игровые возможности. Более подробно читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что компания Sony лишится еще одного своего эксклюзива для консоли PlayStation. Одна из самых популярных игр Sony вскоре выйдет на персональные компьютеры. Это стало известно из официального отчета компании. Ранее игра уже портировала несколько своих игр на персональные компьютеры.

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