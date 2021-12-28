В какие видеоигры играли больше всего в 2021 году: Steam подводит итоги

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam подводит итоги уходящего 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте игровой платформы.

Видеоигры. Фото: Pixabay

В преддверии нового года Steam составил список лучших видеоигр 2021 по размеру валовой выручки. Представители игровой платформы не предоставили точных цифр, однако разделили 100 лучших игр на несколько категорий.

В первую "платиновую" категорию попади 12 видеоигр:

•Valheim;

•Battlefield 2042;

•Naraka: Bladepoint;

•PUBG;

•Counter-Strike: Global Offensive;

•Grand Theft Auto V;

•Dota 2;

•New World;

•Rainbow Six Siege;

•Destiny 2;

•Apex Legends;

•Dead by Daylight.

Отметим, что в рейтинге участвуют не только игры, вышедшие в 2021 году. Например, GTA 5, которая вышла еще в 2015 году (на ПК), судя по всему, до сих пор пользуется спросом среди геймеров.

"Золото" от Steam получили также 12 игр:

•Forza Horizon 4;

•Red Dead Redemption 2;

•War Thunder;

•Final Fantasy XIV Online;

•FIFA 22;

•The Elder Scrolls Online;

•Forza Horizon 5;

•Warframe;

•Rust;

•Sea of Thieves;

•Back 4 Blood;

•It Takes Two.

Из списка можно выделить "It Takes Two", которая заняла второе место в рейтинге самых высокооцененных видеоигр 2021 года. Она набрала на агрегаторе Metacritic 9,2 балла от пользователей.

"Серебро" получили уже игры с 25 по 40 место, а остальные из первой сотни отнесли к "бронзе".

Также сервисом был составлен список игры, в которые одновременно играло большое количество геймеров. "Золото" (200 тысяч игроков одновременно) получили такие хиты:

• Valheim;

• Grand Theft Auto V;

•Rust;

•Apex Legends;

•New World;

•Dota 2;

•Halo Infinite;

•PUBG;

•Counter-Strike: Global Offensive;

•Cyberpunk 2077.

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