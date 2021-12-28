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В какие видеоигры играли больше всего в 2021 году: Steam подводит итоги

Steam составил список лучших видеоигр 2021 по размеру валовой выручки, а также одновременному он-лайну

сегодня, 18:42
Автор:

Денис Подставной
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Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam подводит итоги уходящего 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте игровой платформы. 

В какие видеоигры играли больше всего в 2021 году: Steam подводит итоги

Видеоигры. Фото: Pixabay

В преддверии нового года Steam составил список лучших видеоигр 2021 по размеру валовой выручки. Представители игровой платформы не предоставили точных цифр, однако разделили 100 лучших игр на несколько категорий. 

В первую "платиновую" категорию попади 12 видеоигр:

Valheim;

Battlefield 2042;

Naraka: Bladepoint;

PUBG;

Counter-Strike: Global Offensive;

Grand Theft Auto V;

Dota 2;

New World;

Rainbow Six Siege;

Destiny 2;

Apex Legends;

Dead by Daylight.

Отметим, что в рейтинге участвуют не только игры, вышедшие в 2021 году. Например, GTA 5, которая вышла еще в 2015 году (на ПК), судя по всему, до сих пор пользуется спросом среди геймеров. 

"Золото" от Steam получили также 12 игр:

Forza Horizon 4;

Red Dead Redemption 2;

War Thunder;

Final Fantasy XIV Online;

FIFA 22;

The Elder Scrolls Online;

Forza Horizon 5;

Warframe;

Rust;

Sea of Thieves;

Back 4 Blood;

It Takes Two.

Из списка можно выделить "It Takes Two", которая заняла второе место в рейтинге самых высокооцененных видеоигр 2021 года. Она набрала на агрегаторе Metacritic 9,2 балла от пользователей. 

"Серебро" получили уже игры с 25 по 40 место, а остальные из первой сотни отнесли к "бронзе". 

Также сервисом был составлен список игры, в которые одновременно играло большое количество геймеров. "Золото" (200 тысяч игроков одновременно) получили такие хиты:

Valheim;

Grand Theft Auto V;

Rust;

Apex Legends;

New World;

Dota 2;

Halo Infinite;

PUBG;

Counter-Strike: Global Offensive;

Cyberpunk 2077.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что назван ТОП приложений 2021 года, которые отнимают у детей больше всего времени. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что год Тигра станет полосой неудач для трех знаков Зодиака.


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Источник: https://store.steampowered.com/sale/BestOf2021?tab=1&utm_source=ixbtcom
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