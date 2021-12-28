В какие видеоигры играли больше всего в 2021 году: Steam подводит итоги

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Денис Подставной
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam подводит итоги уходящего 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте игровой платформы.
Видеоигры. Фото: Pixabay
В преддверии нового года Steam составил список лучших видеоигр 2021 по размеру валовой выручки. Представители игровой платформы не предоставили точных цифр, однако разделили 100 лучших игр на несколько категорий.
В первую "платиновую" категорию попади 12 видеоигр:
•Valheim;
•Battlefield 2042;
•Naraka: Bladepoint;
•PUBG;
•Counter-Strike: Global Offensive;
•Grand Theft Auto V;
•Dota 2;
•New World;
•Rainbow Six Siege;
•Destiny 2;
•Apex Legends;
•Dead by Daylight.
Отметим, что в рейтинге участвуют не только игры, вышедшие в 2021 году. Например, GTA 5, которая вышла еще в 2015 году (на ПК), судя по всему, до сих пор пользуется спросом среди геймеров.
"Золото" от Steam получили также 12 игр:
•Forza Horizon 4;
•Red Dead Redemption 2;
•War Thunder;
•Final Fantasy XIV Online;
•FIFA 22;
•The Elder Scrolls Online;
•Forza Horizon 5;
•Warframe;
•Rust;
•Sea of Thieves;
•Back 4 Blood;
•It Takes Two.
Из списка можно выделить "It Takes Two", которая заняла второе место в рейтинге самых высокооцененных видеоигр 2021 года. Она набрала на агрегаторе Metacritic 9,2 балла от пользователей.
"Серебро" получили уже игры с 25 по 40 место, а остальные из первой сотни отнесли к "бронзе".
Также сервисом был составлен список игры, в которые одновременно играло большое количество геймеров. "Золото" (200 тысяч игроков одновременно) получили такие хиты:
•Valheim;
•Grand Theft Auto V;
•Rust;
•Apex Legends;
•New World;
•Dota 2;
•Halo Infinite;
•PUBG;
•Counter-Strike: Global Offensive;
•Cyberpunk 2077.
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