В игру Minecraft требуется садовод: названа зарплата и требования к кандидату

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Мокрик Анастасия
Любителям Minecraft, компьютерной инди-игры в жанре песочницы,
предоставили возможность зарабатывать деньги, работая садоводом в игре. За это
обещают почти 2 тысячи гривен в час. Об этом сообщается на сайте Work.ua.
В игру Minecraft ищут виртуального садовода - фото: Instagram-страница Minecraft
Так, британский
сайт WhatShed опубликовал новость о том, что был открыт набор на должность виртуальных
ландшафтных садовников в игру Minecraft. Их задачей будет
давать профессиональные советы игрокам, которые хотят улучшить свое игровое
открытое пространство. То есть каждый работник должен будет объяснять игрокам,
как обустроить их дворики, сады теплицы и т.д. За работу обещают платить 50 фунтов
стерлингов в час (1932 гривны).
Основные требования:
• Практическое
знание Minecraft необходимо;
• Сильные
коммуникативные навыки;
• Творческий подход;
• Любовь к
садоводству;
• Возможность
работать удаленно.
Обязанности
• Оценка текущей
настройки клиента;
• Предоставление
клиентам предлагаемые установки, которые не выходят за рамки их бюджета, и
объяснение причин каждого из этих вариантов;
• Создание нескольких дизайнов для клиента на случай, если он захочет его изменить в будущем.
Условия работы
• Удаленная работа
• Почасовая оплата
Для того чтобы каждый желающий был замечен, нужно заполнить форму на сайте работодателя. Будут рассматриваться претенденты из разных стран мира.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о пяти изобретениях будущего, которые полностью изменят наш мир. Кроме того сайт информировал читателей о том, какие приложения срочно нужно удалить со своего смартфона. В них есть троян.
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