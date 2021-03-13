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Главная Новости IT игры В игру Minecraft требуется садовод: названа зарплата и требования к кандидату
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В игру Minecraft требуется садовод: названа зарплата и требования к кандидату

Главное требование - практическое знание игры

сегодня, 14:50
Автор:

Мокрик Анастасия

Любителям Minecraft, компьютерной инди-игры в жанре песочницы, предоставили возможность зарабатывать деньги, работая садоводом в игре. За это обещают почти 2 тысячи гривен в час. Об этом сообщается на сайте Work.ua.

В игру Minecraft требуется садовод: названа зарплата и требования к кандидату

В игру Minecraft ищут виртуального садовода - фото: Instagram-страница Minecraft

Так, британский сайт WhatShed опубликовал новость о том, что был открыт набор на должность виртуальных ландшафтных садовников в игру Minecraft. Их задачей будет давать профессиональные советы игрокам, которые хотят улучшить свое игровое открытое пространство. То есть каждый работник должен будет объяснять игрокам, как обустроить их дворики, сады теплицы и т.д. За работу обещают платить 50 фунтов стерлингов в час (1932 гривны).

Основные требования:

• Практическое знание Minecraft необходимо;

• Сильные коммуникативные навыки;

• Творческий подход;

• Любовь к садоводству;

• Возможность работать удаленно.

Обязанности

• Оценка текущей настройки клиента;

• Предоставление клиентам предлагаемые установки, которые не выходят за рамки их бюджета, и объяснение причин каждого из этих вариантов;

• Создание нескольких дизайнов для клиента на случай, если он захочет его изменить в будущем.

Условия работы

Удаленная работа

• Почасовая оплата 

Для того чтобы каждый желающий был замечен, нужно заполнить форму на сайте работодателя. Будут рассматриваться претенденты из разных стран мира. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о пяти изобретениях будущего, которые полностью изменят наш мир. Кроме того сайт информировал читателей о том, какие приложения срочно нужно удалить со своего смартфона. В них есть троян.



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Источник: https://www.work.ua/ru/news/ukraine/1762/
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