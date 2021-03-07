logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.03.2021

BTC/USD

50772.59

ETH/USD

1679.78

LTC/USD

187.31

НБУ 07.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир

Эти изобретения еще больше упростят жизнь людей

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Технический прогресс активно развиваться, и с каждым годом мы можем наблюдать за новинками, невероятными открытиями и устройствами, которые меняют наш образ жизни. И это лишь начало, ведь ученые со всего мира продолжают и дальше создавать удивительные изобретения. Какие из них способны кардинально изменить нашу жизнь?

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир

Изобретения будущего (фото из открытых источников)

Летающие автомобили

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир - фото 2

Вполне возможно, что летающие автомобили мы будем видеть не только в кинофильмах о далеком будущем, но и в реальной жизни. Транспорт сможет использовать электромагнетизм: благодаря силе магнитного поля он сможет витать в воздухе, и топливо уже не потребуется. Автомобили превратятся в роботов, которые помогут людям планировать день.

Все вещи можно будет напечатать на 3D принтере

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир - фото 3

Удивительное изобретение, которое активно используется на сегодняшний день для изготовления различных деталей, лекарств, протезов и даже органов. Плюс ко всему, с помощью 3D принтера начали строить дома. В будущем благодаря этому устройству можно будет напечатать все: одежду, обувь и прочие вещи.

Чтобы открыть интернет, достаточно будет моргнуть

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир - фото 4

Люди будут иметь бесконечный доступ к информации в любом месте и в любое время. Например, в магазине вы сможете прочитать всю доступную информацию о любом товаре, достаточно будет просто моргнуть.

Вместо врача будет умный гаджет

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир - фото 5

Да, в будущем люди забудут о длинных очередях в больницах, а врачебные ошибки будут сведены к минимуму. Да и сама профессия изменится. Диагноз, курс лечения и прочие проблемы можно будет решить с помощью "умного" гаджета. 

Цвет предметов сможет меняться по вашему желанию

Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир - фото 6

Согласитесь, что вы бы не отказались от такой "суперспособности"? Вполне возможно, что в будущем люди смогут менять цвет обоев и форму стола, когда и как им захочется. Пластик и металл станут как пластилин, который будет приобретать необходимую вам форму и цвет. Из таких материалов будут сделаны бытовая техника, мебель и даже детские игрушки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будущее уже наступило: пять весомых доказательств.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://idea.24tv.ua/ru/budushhee-uzhe-rjadom-8-novejshih-izobretenij-kotorye-novosti-dnja_n1557267
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ