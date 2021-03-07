Пять изобретений будущего, которые полностью изменят наш мир

Технический прогресс активно развиваться, и с каждым годом мы можем наблюдать за новинками, невероятными открытиями и устройствами, которые меняют наш образ жизни. И это лишь начало, ведь ученые со всего мира продолжают и дальше создавать удивительные изобретения. Какие из них способны кардинально изменить нашу жизнь?

Изобретения будущего (фото из открытых источников)

Летающие автомобили





Вполне возможно, что летающие автомобили мы будем видеть не только в кинофильмах о далеком будущем, но и в реальной жизни. Транспорт сможет использовать электромагнетизм: благодаря силе магнитного поля он сможет витать в воздухе, и топливо уже не потребуется. Автомобили превратятся в роботов, которые помогут людям планировать день.

Все вещи можно будет напечатать на 3D принтере





Удивительное изобретение, которое активно используется на сегодняшний день для изготовления различных деталей, лекарств, протезов и даже органов. Плюс ко всему, с помощью 3D принтера начали строить дома. В будущем благодаря этому устройству можно будет напечатать все: одежду, обувь и прочие вещи.

Чтобы открыть интернет, достаточно будет моргнуть





Люди будут иметь бесконечный доступ к информации в любом месте и в любое время. Например, в магазине вы сможете прочитать всю доступную информацию о любом товаре, достаточно будет просто моргнуть.

Вместо врача будет умный гаджет





Да, в будущем люди забудут о длинных очередях в больницах, а врачебные ошибки будут сведены к минимуму. Да и сама профессия изменится. Диагноз, курс лечения и прочие проблемы можно будет решить с помощью "умного" гаджета.

Цвет предметов сможет меняться по вашему желанию





Согласитесь, что вы бы не отказались от такой "суперспособности"? Вполне возможно, что в будущем люди смогут менять цвет обоев и форму стола, когда и как им захочется. Пластик и металл станут как пластилин, который будет приобретать необходимую вам форму и цвет. Из таких материалов будут сделаны бытовая техника, мебель и даже детские игрушки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будущее уже наступило: пять весомых доказательств.

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