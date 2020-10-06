Sony поделилася своим видением успеха новой игровой консоли

Компания Sony предоставляет все больше информации о новой игровой консоли PlayStation 5. Кроме того были открыты предзаказы. Насколько востребованной будет консоль пока неясно, но вот глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан настроен оптимистично и уверен в высоком спросе. Об этом сообщает gagadget.

PlayStation 5 побьет рекорд предыдущей консоли

В интервью для Naver (via VGC), босс SIE заявил, что продажи PlayStation 5 за первый финансовый год будут выше, чем у консоли нынешнего поколения PlayStation 4. Sony закрывает финансовый год каждого 31 марта. Продажи PS4 начались в ноябре 2013 года, а к 6 апреля 2014 года консоль разошлась тиражом в 7 миллионов устройств. Получается, что к апрелю 2021 года PlayStation 5 должна будет побить этот рекорд.

Если взять во внимание, что некоторые магазины уже сообщают о нехватке приставок для покрытия всех предзаказов, Sony все может удасться. К тому же, по сообщениям надежных источников, до конца следующего финансового года компания планирует выпустить с конвейера 10 миллионов игровых консолей PlayStation 5.

В свою очередь Microsoft сообщает о рекордных предзаказах Xbox Series X и Series S. Конкретных цифр пока не известно, но глава подразделения Xbox Филл Спенсер еще зимой заявил о своей уверенности в избранной стратегии компании. С учетом предзаказов и покупки Bethesda это чувство, скорее всего, только усилилось.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony объявила цены на Playstation 5.

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