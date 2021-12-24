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Сколько людей играло в видеоигры в 2021 году: игровая индустрия показала рекордную выручку

Выручка игровой индустрии превысила ожидания экспертов

сегодня, 14:32
Автор:

Денис Подставной
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В 2021 году игровой рынок заработал больше, чем предполагали эксперты. Об этом пишет издание IXBT. 

Сколько людей играло в видеоигры в 2021 году: игровая индустрия показала рекордную выручку

Видеоигры. Фото: Pixabay

Cогласно данным Newzoo выручка игровой индустрии в 2021 году выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим годом и составила  180,3 миллиардов долларов. Ранее эксперты из Newzoo прогнозировали, что рынок сократится на 1,1% (до 175,8 миллиарда долларов), однако фактические данные превзошли их ожидания. В материале отмечается, что росту поспособствовали и меры изоляции во время пандемии. 

Сообщается, что в основном фактические данные превысили ожидания аналитиков благодаря неослабевающим темпам роста мобильного сектора. Он прибавил 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Рынки персональных компьютеров и игровых консолей также превысили ожидания специалистов. Они принесли соответственно на 0,8 миллиарда и 1,2 миллиарда долларов больше, чем предполагалось. 

Кроме того, значительный рост показал и рынок облачного гейминга. Выручка увеличилась практически вдвое. Эксперты из Newzoo считают, что в ближайшие три года тенденция не изменится, а даже наберет еще большие обороты. 

Стало известно и общее количество геймеров в 2021 году. Так, по данным специалистов оно достигло 3 миллиардов человек. 

Сколько людей играло в видеоигры в 2021 году: игровая индустрия показала рекордную выручку - фото 2

Фото: IXBT/Newzoo 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые провели исследование, благодаря которому узнали о пользе видеоигр. Специалисты провели исследования благодаря, которым выяснили, что видеоигры могут быть эффективны в улучшении психического здоровья человека. Согласно полученным данным, компьютерные игры могут помочь там, где традиционные методы лечения пока недоступны. Ученые считают, что видеоигры могли бы дать людям более простой и дешёвый способ для улучшения некоторый аспектов психического здоровья. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что журналист составил топ видеоигр 2021 года, которые получили наивысшие оценки от игроков. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/24/v-jetom-godu-vyruchka-igrovaja-industrija-dostigla-odin-rekord-po-vyruchke-1803-mlrd-dollarov-v-jetom-godu.html
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