Сколько людей играло в видеоигры в 2021 году: игровая индустрия показала рекордную выручку

В 2021 году игровой рынок заработал больше, чем предполагали эксперты. Об этом пишет издание IXBT.

Видеоигры. Фото: Pixabay

Cогласно данным Newzoo выручка игровой индустрии в 2021 году выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 180,3 миллиардов долларов. Ранее эксперты из Newzoo прогнозировали, что рынок сократится на 1,1% (до 175,8 миллиарда долларов), однако фактические данные превзошли их ожидания. В материале отмечается, что росту поспособствовали и меры изоляции во время пандемии.

Сообщается, что в основном фактические данные превысили ожидания аналитиков благодаря неослабевающим темпам роста мобильного сектора. Он прибавил 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рынки персональных компьютеров и игровых консолей также превысили ожидания специалистов. Они принесли соответственно на 0,8 миллиарда и 1,2 миллиарда долларов больше, чем предполагалось.



Кроме того, значительный рост показал и рынок облачного гейминга. Выручка увеличилась практически вдвое. Эксперты из Newzoo считают, что в ближайшие три года тенденция не изменится, а даже наберет еще большие обороты.

Стало известно и общее количество геймеров в 2021 году. Так, по данным специалистов оно достигло 3 миллиардов человек.





Фото: IXBT/Newzoo

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые провели исследование, благодаря которому узнали о пользе видеоигр. Специалисты провели исследования благодаря, которым выяснили, что видеоигры могут быть эффективны в улучшении психического здоровья человека. Согласно полученным данным, компьютерные игры могут помочь там, где традиционные методы лечения пока недоступны. Ученые считают, что видеоигры могли бы дать людям более простой и дешёвый способ для улучшения некоторый аспектов психического здоровья.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что журналист составил топ видеоигр 2021 года , которые получили наивысшие оценки от игроков.

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