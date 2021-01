Сколько еще ждать: японский разработчик показал тизер новой игры

В 2018 году Фумито Уэда впервые заговорил о своем новом проекте, который по масштабам сравним с его прошлыми играми — Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian. Во второй раз об игре вспомнили только в 2019 году, и с тех пор информации не было.

genDesign созадет новую игру. Фото: GamesRadar

Теперь же genDesign, студия Фумито Уэды, обновила сайт и выпустила новогоднюю открытку. На изображении показаны три предыдущих проекта дизайнера, а также кадр из четвертой игры, которую фанаты не узнали. Судя по всему, это концепт-арт с путешественником, который стоит у загадочных руин.

Так как никто не узнал откуда именно взято последнее изображение, фанаты решили, что это кадр из будущего проекта Уэды. Ко всему официальный Twitter-аккаунт студии опубликовал сообщение о наборе разработчиков, для создания нового проекта, который "останется в сердцах геймеров".





Возможно, genDesign перешли в активную фазу разработки нового проекта. На это намекает и новогоднее поздравление компании, в котором разработчики пообещали предоставить новый опыт как можно скорее.

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube назвал самую популярную игру 2020 года. Аккаунт YouTube Creators в Twitter опубликовал рейтинг самых популярных игр 2020 года. Это именно те игры, которые пользователи искали и в которые играли наибольшее количество раз. И победителем 2020 стала игра Minecraft, которая получила более 200 млрд просмотров.

Интересно, что Minecraft лидирует с таким огромным отрывом. Ведь между остальными четырьмя разница в просмотрах составляет ≈ 2-4 млрд. Судя по количеству зрителей, "майнкрафт" продолжает сохранять лидирующие позиции, благодаря широким возможностям настройки и широкому игровому процессу.

