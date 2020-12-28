Самая популярная игра 2020 года: версия YouTube

Аккаунт YouTube Creators в Twitter опубликовал рейтинг самых популярных игр 2020 года. Это именно те игры, которые пользователи искали и в которые играли наибольшее количество раз. И победителем 2020 стала игра Minecraft, которая получила более 200 млрд просмотров.

Самая популярная игра. ФОТО: Xbox

Интересно, что Minecraft лидирует с таким огромным отрывом. Ведь между остальными четырьмя разница в просмотрах составляет ≈ 2-4 млрд. Судя по количеству зрителей, "майнкрафт" продолжает сохранять лидирующие позиции благодаря широким возможностям настройки и широкому игровому процессу.

Второе место в рейтинге YouTube имеет Roblox. Эта игра немного похожа на "майнкрафт". Сейчас это крупнейшая в мире многопользовательская творческая онлайн-игра. Она была запущена на iOS, Windows iPadOS, Xbox и других платформах, а максимальное количество одновременных онлайн-пользователей достигает 5.2 млн.

Как сообщало издание "Комментарии", Google внесет серьезные ограничения в рекламу на YouTube. Google объявил, что пользователи YouTube смогут в будущем избегать рекламы азартных игр и алкоголя, если они не хотят ее видеть. Эта функция, как сообщает Google, будет предоставлена ​​пользователям Google со следующего года. Эта функция будет внедряться для пользователей поэтапно, начиная с рекламы на YouTube в США, а затем постепенно Google планирует внедрить ее для Google Ads и YouTube во всем мире в начале 2021 года. Страны с законодательными ограничениями на показ рекламы азартных игр и алкоголя не увидят никаких изменений в их политике.

В своем блоге компания заявила, что предоставит пользователям YouTube больше средств управления, чтобы ограничить рекламу на такие деликатные темы, как алкоголь и азартные игры. Для этого в настройках рекламы добавляется новая функция, которая даст возможность пользователям ограничивать целевую рекламу для таких тем.



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