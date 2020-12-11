Google внесет серьезные ограничения в рекламу на YouTube

Google объявил, что пользователи YouTube смогут в будущем избегать рекламы азартных игр и алкоголя, если они не хотят ее видеть. Эта функция, как сообщает Google, будет предоставлена ​​пользователям Google со следующего года.

Эта функция будет внедряться для пользователей поэтапно, начиная с рекламы на YouTube в США, а затем постепенно Google планирует внедрить ее для Google Ads и YouTube во всем мире в начале 2021 года. Страны с законодательными ограничениями на показ рекламы азартных игр и алкоголя не увидят ник аких изменений в их политике.

В своем блоге компания заявила, что предоставит пользователям YouTube больше средств управления, чтобы ограничить рекламу на такие деликатные темы, как алкоголь и азартные игры. Для этого в настройках рекламы добавляется новая функция, которая даст возможность пользователям ограничивать целевую рекламу для таких тем.



"Мы слышали отзывы о том, что некоторые люди предпочли бы ограничить рекламу в определенных категориях, таких как алкоголь, поэтому сегодня мы запускаем новый элемент управления в настройках рекламы, позволяющий людям видеть меньше рекламы алкоголя, с азартными играми в качестве дополнительной опции", — говорится в специальном обращении компании.

Далее было добавлено, что эта новая функция является "дополнительным шагом, предоставляющим выбор в руки пользователя и позволяющим еще больше контролировать свою рекламу. Одним нажатием кнопки вы можете выбрать меньше рекламы азартных игр и алкоголя. Если же вы передумаете, вы можете сделать так, чтобы увидеть такую ​​рекламу снова".



ФОТО: Yahoo Finance

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