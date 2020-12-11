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Google внесет серьезные ограничения в рекламу на YouTube

У пользователей появится возможность избегать рекламы алкоголя и азартных игр

сегодня, 14:23
Автор:

Павел Зинченко
Google объявил, что пользователи YouTube смогут в будущем избегать рекламы азартных игр и алкоголя, если они не хотят ее видеть. Эта функция, как сообщает Google, будет предоставлена ​​пользователям Google со следующего года.
Эта функция будет внедряться для пользователей поэтапно, начиная с рекламы на YouTube в США, а затем постепенно Google планирует внедрить ее для Google Ads и YouTube во всем мире в начале 2021 года. Страны с законодательными ограничениями на показ рекламы азартных игр и алкоголя не увидят никаких изменений в их политике.
В своем блоге компания заявила, что предоставит пользователям YouTube больше средств управления, чтобы ограничить рекламу на такие деликатные темы, как алкоголь и азартные игры. Для этого в настройках рекламы добавляется новая функция, которая даст возможность пользователям ограничивать целевую рекламу для таких тем.
"Мы слышали отзывы о том, что некоторые люди предпочли бы ограничить рекламу в определенных категориях, таких как алкоголь, поэтому сегодня мы запускаем новый элемент управления в настройках рекламы, позволяющий людям видеть меньше рекламы алкоголя, с азартными играми в качестве дополнительной опции", — говорится в специальном обращении компании.
Далее было добавлено, что эта новая функция является "дополнительным шагом, предоставляющим выбор в руки пользователя и позволяющим еще больше контролировать свою рекламу. Одним нажатием кнопки вы можете выбрать меньше рекламы азартных игр и алкоголя. Если же вы передумаете, вы можете сделать так, чтобы увидеть такую ​​рекламу снова".

Google внесет серьезные ограничения в рекламу на YouTube

ФОТО: Yahoo Finance


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Источник: https://www.indiatoday.in/technology/news/story/google-allows-youtube-users-to-limit-access-to-ads-for-alcohol-and-gambling-1748664-2020-12-11
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