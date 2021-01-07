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Главная Новости IT игры Седлай монстра и уничтожай все вокруг: что предлагают обновления Monster Hunter Rise
commentss НОВОСТИ Все новости

Седлай монстра и уничтожай все вокруг: что предлагают обновления Monster Hunter Rise

Новые подробности об игре Monster Hunter Rise стали известны во время специального мероприятия

сегодня, 23:33
Автор:

Павел Зинченко

Компания Capcom провела очередную презентацию игры Monster Hunter Rise, в рамках которой раскрыла новые подробности о ней.

Седлай монстра и уничтожай все вокруг: что предлагают обновления Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise получила новые обновления

В геймплейном ролике разработчики показали, что игроки Monster Hunter Rise получат возможность брать под контроль диких монстров. Благодаря специальному устройству и разблокируемой способности, охотники смогут ездить на химерах верхом, а также устраивать битвы с другими монстрами.

Геймеры также смогут сразиться с монстрами на новой локации. В Monster Hunter Rise появится заснеженный регион "Морозные острова" (Frost Islands, — англ.), а также химеры Goss Harag, Barioth, Khezu, Great Baggi, Lagombi и Tigrex.

Выйдет Monster Hunter Rise уже 26 марта на Nintendo Switch, но опробовать игру дадут задолго до релиза. Завтра Capcom выпустит демо-версию с парой обучающих квестов, четверкой заданий на локации "Руины святилища", а также возможностью прохождения в онлайн-кооперативе. К тому же игроки получат 14 видов оружия. На мероприятии Capcom также показала новый геймплейный трейлер Monster Hunter Rise.

Как сообщало издание "Комментарии", владельцы электромобилей Tesla сыграют в любимую игру Илона МаскаАвтомобили Tesla получили новое обновление ПО. Помимо прочих улучшений, патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade любимыми играми самого Илона Маска. Как пишет издание Tesmanian, в сервисе появилась The Battle of Polytopia — 4 на 4 стратегия, где геймерам нужно взять под контроль племя и привести его к процветанию. Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против реальных оппонентов за одним устройством или онлайн.


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Источник: https://gagadget.com/67171-monster-hunter-rise-dlya-nintendo-switch-pozvolit-sedlat-drakonov-iustraivat-bitvyi-mezhdu-nimi/
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