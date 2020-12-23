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Rockstar планирует предоставить больше контента для популярной игры

Обновление GTA Online будет включать в себя ограбление банка на экзотическом острове

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Rockstar планирует выпускать больше контента для одиночного прохождения в игре GTA Online.

Rockstar планирует предоставить больше контента для популярной игры

ФОТО: Игромания

В декабре фанаты GTA Online получили обновление The Cayo Perico Heist с ограблением на новом экзотическом острове. Все же главной особенностью этой активности стала возможность провернуть грабеж как в кооперативе, так и в одиночку.

В интервью для GQ директор по дизайну Rockstar North Скотт Бутчард сообщил, что разработчики давно думали сделать игру более дружелюбной для одиночных геймеров, и решили воплотить идею в новом обновлении.

"Мы хотим уважить команды и геймеров, которые хотят играть в кооперативном режиме. Но в то же время, чтобы и одиночные игроки получали релевантный опыт. У обоих способов есть свои преимущества. Если вы пойдете на дело один, вы получите 100% долю участия, и вам будет намного проще действовать незаметно и планировать, когда вы не на связи. С несколькими игроками вы можете разделиться и заняться несколькими делами одновременно", — пишут разработчики.

Бутчард добавил, что команда планирует добавить больше элементов для одиночного прохождения в будущих обновлениях.

Как сообщало издание "Комментарии", Riot Games представит ММО по League of LegendsПока что рано называть это анонсом. Грег Стрит, вице-президент Riot Games по развитию франшиз, который присматривает за развитием League of Legends, появился в Twitter и опубликовал предложение о работе. Стрит сообщил об открытии вакансий для разработки нового проекта, отметив, что об этом фанаты Riot просят уже давно.


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Источник: https://gagadget.com/games/66941-novyij-put-razvitiya-gta-online-rockstar-planiruet-dobavit-bolshe-kontenta-dlya-odinochnogo-prohozhdeniya/
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