Rockstar планирует предоставить больше контента для популярной игры

Компания Rockstar планирует выпускать больше контента для одиночного прохождения в игре GTA Online.

ФОТО: Игромания

В декабре фанаты GTA Online получили обновление The Cayo Perico Heist с ограблением на новом экзотическом острове. Все же главной особенностью этой активности стала возможность провернуть грабеж как в кооперативе, так и в одиночку.

В интервью для GQ директор по дизайну Rockstar North Скотт Бутчард сообщил, что разработчики давно думали сделать игру более дружелюбной для одиночных геймеров, и решили воплотить идею в новом обновлении.

"Мы хотим уважить команды и геймеров, которые хотят играть в кооперативном режиме. Но в то же время, чтобы и одиночные игроки получали релевантный опыт. У обоих способов есть свои преимущества. Если вы пойдете на дело один, вы получите 100% долю участия, и вам будет намного проще действовать незаметно и планировать, когда вы не на связи. С несколькими игроками вы можете разделиться и заняться несколькими делами одновременно", — пишут разработчики.

Бутчард добавил, что команда планирует добавить больше элементов для одиночного прохождения в будущих обновлениях.

Как сообщало издание "Комментарии", Riot Games представит ММО по League of Legends. Пока что рано называть это анонсом. Грег Стрит, вице-президент Riot Games по развитию франшиз, который присматривает за развитием League of Legends, появился в Twitter и опубликовал предложение о работе. Стрит сообщил об открытии вакансий для разработки нового проекта, отметив, что об этом фанаты Riot просят уже давно.

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