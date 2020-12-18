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Главная Новости IT игры Riot Games представит ММО по League of Legends: к чему подготовится геймерам
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Riot Games представит ММО по League of Legends: к чему подготовится геймерам

Вице-президент Riot Games сообщил интересные подробности о разработке новой игры

сегодня, 19:06
Автор:

Павел Зинченко

Компания Riot Games собирает команду для разработки нового проекта по вселенной League of Legends.

Riot Games представит ММО по League of Legends: к чему подготовится геймерам

ФОТО: OPPO

Пока что рано называть это анонсом. Грег Стрит, вице-президент Riot Games по развитию франшиз, который присматривает за развитием League of Legends, появился в Twitter и опубликовал предложение о работе. Стрит сообщил об открытии вакансий для разработки нового проекта, отметив, что об этом фанаты Riot просят уже давно.

Собственно поклонники студии и решили разузнать, что же задумали разработчики. Обычно, в таких случаях ответов не последует, но Грег Стрит таки признался, что это массовая многопользовательская онлайн-игра (ММО) по вселенной League of Legends. Вот такой вот получился незапланированный анонс от Riot.

Вероятно, Riot Games решили лишить игроков любого свободного времени. В рамках франшизы League of Legends уже вышли автошахматы Teamfight Tactics, карточная игра Legends of Runeterra, а на Android и iOS появится MOBA League of Legends Wild Riftю. Ко всему прочему, Riot работают над файтингом и "дьяблоидом", а в 2020 появился киберспортивный шутер Valorant.

Как сообщало издание "Комментарии", Riot Games работает над созданием файтингаЗа 14 лет Riot Games порадовала геймеров только MOBA-игрой League of Legends, но скоро портфолио компании пополнится файтингом, чем может слегка потеснить Mortal Combat. Во время турнира Evolution Championship Series Том Кэннон, сотрудник Radiant Entertainment, которую авторы LoL купили в 2016, объявил о новом проекте. Том признал, что не умеет держать все в тайне, поэтому со спокойной душой сообщает, что Riot Games разрабатывает файтинг.


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Источник: https://gagadget.com/66877-riot-games-ispolnyaet-mechtyi-fanatov-vselennaya-league-oflegends-poluchit-sobstvennuyu-mmo/
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