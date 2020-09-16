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Ремастер Mass Effect Trilogy появится на нескольких игровых консолях

Геймеры получат сразу три ремастера популярной игровой серии

сегодня, 18:19
Автор:

Павел Зинченко

Игра Mass Effect Trilogy "засветилась" на сайте португальского игрового магазина. В связи с этим разработчикам из компании Electronic Arts прийдется в кратчайшие сроки предоставить всю возможную информацию о новом продукте. Об этом сообщает издание gagadget.

Ремастер Mass Effect Trilogy появится на нескольких игровых консолях

Еще летом по Сети ходили слухи о переиздании игровой серии Mass Effect. Первым о сборнике Mass Effect сообщил редактор VentureBeat Джефф Грабб, написав, что игроки получат HD-ремастеры первых трех игр серии.

Теперь же издания Mass Effect Trilogy Remastered появились на сайте португальского игрового магазина. Если верить опубликованным страницам проект появится на таких игровіх консолях, как PlayStation 4, Xbox One и даже Nintendo Switch. Ранее Грабб сообщал, что консоль "большой N" может не получить HD-ремейк или же он выйдет с опозданием.

На данный момент описания на страницах Mass Effect Trilogy Remastered нет, а в качестве даты релиза указан октябрь 2020 года. Об этой дате ранее говорил Джефф Грабб. Инсайдер Nibel также обратил внимание, что на коробках используется не новый логотип, а старый — со сборника Mass Effect для Xbox 360. Потому опубликованные издания могут быть лишь заглушкой на случай анонса. Как бы то ни было, сразу же после огласки магазин удалил страницу.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики назвали дату выхода игры Assassin’s Creed Valhalla.


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