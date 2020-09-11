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Разработчики назвали дату выхода игры Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla выйдет одновременно с игровыми консолями Microsoft

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Стоило компании Microsoft раскрыть дату выхода игровой консоли Xbox Series X, Ubisoft приняла решение объявить, когда же геймеры получат возможность сыграть в Assassin’s Creed Valhalla. Об этом сообщает издание gagadget.
Игра попадает в стартовую линейку проектов Xbox Series X и Series S, и выйдет одновременно с консолями 10 ноября. В день релиза Valhalla также будет доступна на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах, а версия для PlayStation 5 появится с релизом приставки.
"Мы рады сообщить, что игроки смогут сыграть в Assassin’s Creed Valhalla раньше, чем планировалось! Нам не терпится увидеть появление игрового мира, над которым мы работали в течение трех лет, на самых разных платформах, в том числе консолях нового поколения — Xbox Series X и S, 10 ноября", — говорит продюсер Assassin’s Creed Valhalla Жюльен Лаферьер.
Лучшая консольная версия пока будет на Xbox Series X, где Assassin’s Creed Valhalla запускается в 4K и 60 FPS. Кроме того проект поддерживает технологию Smart Delivery: купив версию для Xbox One игру можно будет запустить на Xbox Series X или Xbox Series S.
Как сообщало издание "Комментарии", игроки в Assassin’s Creed Valhalla смогут обходиться без насилия.

Разработчики назвали дату выхода игры Assassin’s Creed Valhalla


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