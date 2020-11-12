Поклонникам популярной видеоигры прийдется платить за предсмертный вздох

Поклонники чрезвычайно популярной игры Roblox вскоре могут увидеть, что в игре стихает знакомый шум. Звук "oof", который, как известно, сопровождает смерть персонажей, будет временно удален после спора об авторских правах. Когда он будет восстановлен, геймерам придется купить его, заплатив около 1 доллара или 100 единиц внутриигровой валюты Robux.

ФОТО: BBC

Компенсацию получит разработчик, изначально создавший звук для игры, выпущенной 20 лет назад. Томми Талларико в настоящее время является генеральным директором игровой компании Intellivision Entertainment, но имеет 30-летний опыт работы в индустрии в качестве музыкального и звукового продюсера.

Когда в прошлом году его внимание привлекла схожесть между "oof" Roblox и звуком, который он создал для приключенческой игры "Мессия", мужчина обратился в компанию за компенсацией. В соответствии с соглашением, он также создаст комплект звуковых эффектов для Roblox, который разработчики смогут использовать по цене от 10 до 250 долларов. Финансовые детали дела об авторском праве не разглашаются.

"Удивительно думать, что такой тихий звук, который я сделал более 20 лет назад для другой видеоигры, в конечном итоге стал одним из самых знаковых аудиоклипов поп-культуры 21 века", — рассказал Талларико.

Roblox — это система для создания игр с открытым миром, насчитывающая около 100 миллионов пользователей и особенно популярная среди детей. Ее можно загрузить бесплатно, но для этого требуются покупки в приложении с внутриигровой валютой, известной как Robux.

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