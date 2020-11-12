Поклонникам популярной видеоигры прийдется платить за предсмертный вздох

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Павел Зинченко
Поклонники чрезвычайно популярной игры Roblox вскоре могут увидеть, что в игре стихает знакомый шум. Звук "oof", который, как известно, сопровождает смерть персонажей, будет временно удален после спора об авторских правах. Когда он будет восстановлен, геймерам придется купить его, заплатив около 1 доллара или 100 единиц внутриигровой валюты Robux.
ФОТО: BBC
Компенсацию получит разработчик, изначально создавший звук для игры, выпущенной 20 лет назад. Томми Талларико в настоящее время является генеральным директором игровой компании Intellivision Entertainment, но имеет 30-летний опыт работы в индустрии в качестве музыкального и звукового продюсера.
Когда в прошлом году его внимание привлекла схожесть между "oof" Roblox и звуком, который он создал для приключенческой игры "Мессия", мужчина обратился в компанию за компенсацией. В соответствии с соглашением, он также создаст комплект звуковых эффектов для Roblox, который разработчики смогут использовать по цене от 10 до 250 долларов. Финансовые детали дела об авторском праве не разглашаются.
Roblox — это система для создания игр с открытым миром, насчитывающая около 100 миллионов пользователей и особенно популярная среди детей. Ее можно загрузить бесплатно, но для этого требуются покупки в приложении с внутриигровой валютой, известной как Robux.
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