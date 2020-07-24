Персонажи игры Destiny 2 получат новую суперспособность

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Павел Зинченко
После выхода дополнения Beyond Light в игре Destiny 2 появится новая уникальная способность, которая будет именоваться Стазис. Разработчики из компании Bungie рассказали, в чем заключается главная изюминка новой способности. Об этом сообщает gagadget.
Варлоки, охотники и титаны будут использовать Стазис в разнообразной манере — одни замораживают своих врагов, другие наносят удары по всей локации, а кто-то предпочитает создавать платформы и стены. Таким образом способность разнообразит не только сражения, но и секции с платформингом, которые часто можно увидеть в подземельях и рейдах Destiny 2.
Стазис станет в один ряд с солнечными, электрическими и пустотными способностями, поэтому геймеры получат и новые ультимативные атаки.
"Помимо энергии Молнии, Солнца и Пустоты, Стражи вооружатся новой темной стихией, чтобы перехватить инициативу в битве с помощью эпических суперспособностей. Титаны, варлоки и охотники смогут замедлять движения врагов с помощью полей Стазиса, обволакивать противника темной силой, чтобы потом разбить его вдребезги" - сообщили разработчики игры.
Выйдет Destiny 2 Beyond Light 10 ноября 2020 года на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One и PC. К тому же с сентября Destiny 2 будет доступна в сервисе по подписке Xbox Game Pass.
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