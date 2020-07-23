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Студии Team Reptile готовит игру о скейтерах-хулиганах

Геймеры получат возможность исследовать город и рисовать граффити на стенах домов

сегодня, 18:46
Автор:

Павел Зинченко
Студии Team Reptile готовит игру о скейтерах-хулиганах

Разработчики студии Team Reptile работают над созданием игры Bomb Rush Cyberfunk, главными персонажами которой станут уличные скейтеры. Об этом сообщает gagadget.

Проект напоминает игру Jet Set Radio, в которой геймеры становятся уличными скейтерами, слушают пиратское радио, рисуют граффити на стенах и вообще хулиганят. Если верить трейлеру, в Bomb Rush Cyberfunk игроки будут заниматься тем же, но декорации поменяются. Также стоит отметить, что музыкальное сопровождение для Bomb Rush Cyberfunk пишет Хидэки Наганума, один из композиторов Jet Set Radio.

Разработчики сообщают, что геймеры получат возможность выбирать персонажа и исследовать трехмерный город. Открытого мира в Bomb Rush Cyberfunk нет, а уровни представлены большими районами города в разное время суток. Главная цель миссий - прославиться, рисуя графити в разных локациях.

На даный момент неизвестна даже приблизительная дата релиза игры. Тем не менее, Bomb Rush Cyberfunk уже получила страничку в Steam, где проект можно добавить в список желаний.


Как сообщало издание "Комментарии", представлен геймплей игры Mafia.


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