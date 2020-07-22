Перестрелки и погони: что показал геймплей ремейка Mafia

Американская компания 2K приняла решение продемонстрировать геймплей ремейка популярной игры Mafia: Definitive Edition. К видео прилагались комментарии главного креативного директора Хэйдена Блэкмена. Об этом сообщает gagadget.

В ролике, который длится 14 минут, можно увидеть кат-сцены, перестрелки и уход от полиции. Уже это короткое видео демонстрирует, что разработчики потрудились на славу. Студия Hangar 13 с нуля подгоняла первую "Мафию" под современные стандарты, в результате чего от оригинальной версии остались только персонажи и миссии.

Блэкмен также сообщил, что разработчики внесли изменения в город, добавив коллекционные предметы, и немного расширили сюжет. Тем не менее, оригинальная история осталась прежней. Вероятнее всего, даже фанаты первой "Мафии", которые прошли игру вдоль и поперек, узнают что-то новое.

Выйдет Mafia: Definitive Edition уже 25 сентября на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. Проект будет доступен в сборнике Mafia: Trilogy за 60 долларов, а отдельная Mafia: Definitive Edition обойдется в 40 долларов.





Как сообщало издание "Комментарии", Crystal Dynamics объявила о начале тестирования новой игры.

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