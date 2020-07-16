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Компания Crystal Dynamics объявила о начале тестирования новой игры

Открытое бета-тестирование игры Marvel’s Avengers стартует в следующем месяце

сегодня, 18:19
Автор:

Павел Зинченко
Компания Crystal Dynamics объявила о начале тестирования новой игры

Американская компания Crystal Dynamics назвала дату начала старта открытого бета-тестирования Marvel’s Avengers для игровых консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Об этом сообщает gagadget.

Тестирование будет проходить в три этапа и коснется всех платформ. Уже 7 августа Marvel’s Avengers начнут испытывать предзаказавшие игру для PlayStation 4. 14 августа начнется открытый бета-тест, к которому будут иметь доступ геймеры с PS4, а также те, кто заранее приобретет Marvel’s Avengers на PC и Xbox One. С 21 августа стартует открытое бета-тестирование для всех платформ и игроков независимо от наличия предзаказа.

По информации Crystal Dynamics, геймеры получат доступ к сегменту из основной кампании, вместе с кооперативными миссиями, "Боевой зоной" и "Зоной высадки". Дополнительную информацию о "Зоне высадки" геймерам планируют предоставить во время грядущей трансляции 29 июля в 20:00 по киевскому времени.

Релиз игры Marvel’s Avengers назначен на 4 сентября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One и PC. Также владельцы версии для консолей текущего поколения получат обновленные издания для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Ubisoft начала перезапуск игры еще до ее выхода.


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