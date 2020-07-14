Компания Ubisoft начала перезапуск игры еще до ее выхода

Компания Ubisoft рассказывала об игре Skull and Bones, когда она была анонсирована в 2017 году, а через год о ней вообще ничего не было слышно. Последний трейлер вышел два года назад, а на различных мероприятиях компания ничего не упоминала об этом проекте. Впрочем, хоронить Skull and Bones также рано. Об этом сообщает gagadget.

По сообщениям VGC, со ссылкой на неназванные источники, Ubisoft перезапустила разработку Skull and Bones еще до ее выхода. Причиной такого шага стало отсутствие идентичности, которая бы отделила пиратский экшен от Assassin’s Creed и Watch Dogs. По всей вероятности, вышки и аванпосты плохо вписываются в сеттинг.

Кроме того, Ubisoft решила изменить подход в сторону сервисной модели развития. Создатели решили, что на основе действий игроков будут создаваться процедурно генерируемые истории.

Источники отмечают, что главным идейным вдохновителем для разработчиков стала игра Fortnite. Речь идет не о геймплейном плане, а подходе, когда игра ориентируется на более широкую аудиторию, а не "хардкорщиков", которые отдают предпочтение Rainbow Six Siege и The Division 2. Также следует отметить, что Ubisoft взяла на вооружение систему сезонов с изменяющимся миром.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft предоставляет бесплатный доступ к популярной игре.

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