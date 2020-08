Официальный блог PlayStation объявил о новых бесплатных играх

Официальный блог PlayStation сообщил о новой подборке бесплатных игр, которые могут заполучить подписчики сервиса PlayStation Plus. В сентябре владельцы игровых консолей PlayStation 4 получат Street Fighter 5 и PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds. Об этом сообщает gagadget.

Обе игры хорошо известны широкой публике, но напомним, что PUBG - это королевская битва, где сотня игроков десантируется на большой карте и сражается между собой. Непредсказуемость каждый матч получает за счет непостоянства траектории высадки, необходимости с нуля одевать и вооружать своего бойца, а также из-за других игроков.

Что касается Street Fighter 5, то это файтинг, где геймеры сражаются один на один. Проект вышел давно, но Capcom не прекращает его поддержку. Кроме того, разработчики недавно анонсировали обновления к 2021 году. Capcom планирует добавить новых бойцов, карты, костюмы и улучшить баланс. Поэтому игра обещает быть интересной.





Street Fighter 5 и PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds станут доступны уже с началом учебного года, 1 сентября, для пользователей PlayStation Plus на PS4. До того времени еще остается шанс забрать Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered и Fall Guys: Ultimate Knockout.

Как сообщало издание "Комментарии", PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой.

