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Новая игра Call of Duty стала жертвой крупной утечки

Геймерам прийдется противостоять злодею, который пытается дестабилизировать ситуацию в мире

сегодня, 18:02
Автор:

Павел Зинченко

Компания Activision еще не сообщила никаких подробностей о Call of Duty Black Ops Cold War, но датамайнеры все сделали сами. Об этом сообщает gagadget.

Портал COD Tracker нашел описание новой Black Ops, в котором сообщается, что игроков ожидает прямое продолжение первой игры подсерии. События будут происходить в начале 1980-х, а игроков забросят в Восточный Берлин, Вьетнам, Турцию, Советский КГБ и другие знаменитые локации.

Новая игра Call of Duty стала жертвой крупной утечки

"Будучи элитным оперативником, вы пойдете по следу мрачной фигуры по имени Персей, чья миссия — дестабилизировать глобальный баланс сил и изменить ход истории", — говорится в описании. Вместе с сюжетной кампанией Cold War получит классические для подсерии режим "Зомби" и мультиплеер.

COD Tracker также получила информацию об Ultimate-издании игры, которое включает: cаму Call of Duty: Black Ops Cold War для текущего и следующего поколения консолей; три облика оперативников; три облика для транспорта; три чертежа оружия.

Каждый, кто сделает предзаказ, получит ранний доступ к открытому бета-тестированию, а также оперативника Фрэнка Вудса, которого можно использовать в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare и Warzone.

Как сообщало издание "Комментарии", игра Halo Infinite получит бесплатный мультиплеер.


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